AZは2失点完敗…市原吏音は公式戦6戦連続ベンチ入りもデビューできず
[3.1 エールディビジ第25節 ユトレヒト 2-0 AZ]
オランダ・エールディビジは1日に第25節を行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZは敵地でユトレヒトと対戦し、0-2で敗戦。負傷中の毎熊はメンバー外で、ベンチスタートの市原に出番はなかった。
AZは前半9分、ユトレヒトにCKを与えると、こぼれ球をFWヨアン・カトリヌに決められ、先制ゴールを奪われる。33分には自陣への進入を許したところで、GKロメヤイデン・オウスオドゥロがファウル。献上したPKをFWアルチョム・ステパノフに決められた。
後半に反撃を試みたが、試合はそのまま終了。AZは3試合ぶりの黒星を喫した。順位は5位から6位に落ちている。
市原はリザーブチームであるヨングAZではデビュー済み。しかしトップチームでは2月8日の第22節・アヤックス戦から公式戦6試合連続でベンチ入りするも、いまだデビューはできていない。
