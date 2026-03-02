◇第41回2026三浦国際市民マラソン（2026年3月1日 神奈川・三浦海岸発着）

国内唯一のホノルルマラソン姉妹レース「第41回2026三浦国際市民マラソン」が行われ、1万1915人（5キロ＝1822人、10キロ＝2164人、ハーフマラソン＝7736人、キッズビーチラン＝193人）が参加した。ハーフマラソン男子は中大4年の折居幸成（22）が1時間6分53秒で初優勝。同女子も白鵬女高3年の沼田実菜（17）が1時間17分28秒で制した。

神奈川県三浦市出身の折居が有終の美を飾った。ジョギングなどで走ったことがあるコースを快走。「自分が引退する時の最後、地元でやるハーフで優勝したいなと思った。一安心という気持ちと、うれしい気持ちでいっぱい」と満面の笑みを浮かべた。

中学時代に5キロの部を経験していたが、ハーフマラソンは初めての出場だった。「最初から（レースを）引っ張る形になった。2位の選手もついてきた。メンタル的にもきつかった」。残り2キロ地点で見守った母・典子さんから「絶対、優勝してこい！」と声をかけられ奮起した。「火が付いた。最後の力を振り絞った」とラストスパートで後続を引き離し、トップでゴールに飛び込んだ。

高校時代などは目立った実績がなく、箱根駅伝で史上最多14度の総合優勝を誇る名門・中大に指定校推薦入試で入学。「アルバイトもなかなかできないので、両親に経済的にも支えてもらった」と寮に入れず、1人暮らしで自炊をしながら生活していた時期もあった。1年時の4月に5000メートルの入部基準を突破し、陸上競技部に正式入部した。

「コツコツ諦めずに（練習を）積み重ねて、最後の1年で一気に伸びることができた」と今年の箱根駅伝では、同学年のエース吉居駿恭や溜池一太らとチームエントリー入り。箱根路を走る夢はかなわなかったが、「（吉居と溜池は）雲の上の存在だった。最後は、しっかりチームメートになれた。競技力だけじゃなくて、諦めない力が身に付いた」と充実感に満ちていた。

現役ラストレースを初優勝で飾り、「（両親に）少しは恩返しできた」。卒業後は都内の建設関係の仕事に就く予定という。「市民ランナーとして楽しんで陸上を続けたい。コツコツ、社会人として成長できるようになりたい」。一歩ずつ第二の人生を歩んでいく。

◇折居 幸成（おりい・こうせい）2003年（平15）10月13日生まれ、神奈川県三浦市出身の22歳。三浦市立初声小4年から陸上を始め、水泳にも打ち込んだ。初声中、横須賀高を経て、文武両道を目指し中大に進学。ハーフマラソン自己ベストは1時間2分45秒。1万メートルは29分40秒12、5000メートルは14分19秒20。1メートル72、58キロ。

《エクアドル大使館 バナナ1万本提供》会場ブースでは、大会協賛のエクアドル大使館から同国のバナナ約1万本が提供された。駐日エクアドル特命全権大使セサル・アウグスト・モンターニョ・ウエルタ氏は「高品質でおいしいと喜びの声が寄せられ、うれしい。我が国は世界最大のバナナ輸出国。マグロ漁も盛んで三浦市との共通点もある。また、エビやカカオなども有名。エクアドルの魅力をさらに知ってほしい」とコメントした。