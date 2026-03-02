ボートレース児島の開設73周年記念競走「G1児島キングカップ」が、きょう2日に開幕する。初日メインの12Rはドリーム第1弾のキングドリームだ。

特訓では目立たなかった茅原だが、前検は参考外と言っていいか。地元児島の調整はお任せ。時間もたっぷりとあるだけに、初日には足の上積みもあるはずだ。大時計との呼吸をしっかり合わせて、イン押し切りへ。前回の優勝エンジン（上條嘉嗣）を手にした深谷がカド位置から全速勝負。逆転ならここか。松井が2コースから極上差しで迫る。深谷が攻めれば末永に展開が向く。

＜1＞茅原悠紀 足は普通ですね。特訓はそのままで行った。まだ特徴とか分からないけど、ここからでしょう。ペラから調整していきます。

＜2＞松井繁 特訓の感じは悪くなかったと思うよ。ひとまず、このあたりでレースに行ってみようかなと思っている。

＜3＞山口剛 ペラはいつもと違う形だったんでね。下がることはなかったけど、回転の上がりが良くなかった。行き足から好きな感じではなかったんで、今からすぐに叩き変えます。

＜4＞深谷知博 感触は悪くなかったけど、ペラの形がすごく独特だった。イメージを持ってきたのでペラを調整していく。

＜5＞末永和也 上野（真之介）さんと足合わせしたら下がっていた。ペラを片面叩いて特訓に行ったけど、特訓では下がっている感じはしなかったですね。

＜6＞佐藤翼 ペラを見たけど、気になるところはいくつかあった。前検はそのままで行って伸びに関しては悪くないけど、行き足は深谷さんが良さそうだった。