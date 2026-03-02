MLB公式サイト記者がXで報告

野球の世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。来日したMLB公式サイトのマイケル・クレア記者はXで、日本の宿で遭遇した驚きの体験を報告。「試すのが楽しみだ」と、異国の文化に興味津々だった。

クレア記者は、2023年春のWBCや昨年3月に行われた米大リーグ開幕シリーズでも来日。日本の文化に接してきた中で、今回の来日では新たな体験を味わっていた。

先月26日、Xには畳に敷布団が敷かれた1枚の写真を投稿。「僕にとって全く新しい体験。初めてシキブトンで寝ることになる」と明かした。日本ならではの就寝方法に、「嘘はつけない。部屋に入った時、寝室への隠し扉があるんじゃないかと思ったよ」と驚きを隠せない様子だったが、「試すのが楽しみだ」と意欲的だった。

取材の合間で、異国の地を満喫するクレア記者。2月28日の投稿ではカバヤ食品株式会社から発売されている菓子「タフグミ」のパッケージ画像を載せ、「これは新しくハマったお気に入りかもしれない」と綴っていた。



（THE ANSWER編集部）