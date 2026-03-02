俳優・芳根京子（２９）とＳｎｏｗ Ｍａｎの渡辺翔太（３３）が舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（６月１２日〜７月５日、東京・ＴＨＥＡＴＥＲ ＭＩＬＡＮＯ−Ｚａほか）にＷ主演することが１日、分かった。世界的戯曲「ピーターパン」を題材にフライングも盛り込んだ意欲作。渡辺は「今まで経験してきた舞台とは全く違う新たな挑戦に、ドキドキとワクワクでいっぱい」と高揚感を口にし、初共演の芳根とともに観客をファンタジーな空の冒険に誘う。

少女・ウェンディの元に、おとぎ話上の存在だった空飛ぶ少年・ピーターパンが現れ、壮大な冒険を繰り広げる「ピーターパン」。同作をウェンディの視点から大胆に翻案し、芳根がウェンディ、渡辺がピーターパンを演じる。

日本では５年ぶりの上演で、芳根は「大好きなピーターパンの世界に飛び込める機会をいただき、とてもドキドキ」と歓喜。フライングについては「実は高所恐怖症」と明かしつつ「演出のジョナサン・マンビィさんとお話しするうち『チャレンジしてみたい！』と恐怖が吹き飛んでいきました」と前向きに取り組んでいる。

出演決定後からは「素晴らしい時間を！」と英語で記されたピーターパンのイラスト入りのクシを毎日持ち歩いており「座組みの皆さま、お客さまと一緒に、ネバーランドで“素晴らしい時”を過ごせたら」と意気込んだ。

一方の渡辺も「日頃から年齢を感じさせたくないと思っていますし、“大人になりたくない”ピーターパンになりきりたい」と意欲。フライングは所属事務所の“お家芸”で幾度も舞ってきただけに「『ピーターパン』といえばフェアリーな夢の世界。『夢を見てもらう』という意味では僕の仕事とも通じるので、夢のような時間を届けられたら」と全力を尽くすことを誓った。