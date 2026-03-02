LINDBERG、ABCプロ野球中継テーマソング決定 書き下ろし楽曲は藤川球児監督登場曲のアンサーソング【コメントあり】
ABCプロ野球中継（テレビ、ラジオ）のテーマソングに、ロックバンド・LINDBERGの書き下ろし楽曲「Be Okay」が決定した。
【写真】「やりましたね!!!藤川監督!!!!!」阪神・藤川球児監督との2ショットを披露したLINDBERG・渡瀬マキ
2年連続のセ・リーグ優勝および日本一奪還を目指す阪神タイガース。2026年チームスローガンは「熱覇」。情熱を持って戦い続けるチームの背中を押すABCプロ野球中継テーマソングを、デビュー37年目でスポーツ番組のテーマ初挑戦となるLINDBERGが担当する。
「Be Okay」（作曲・平川達也、作詞・渡瀬マキ）には、壁にぶつかっても「もう一度いける、乗り越えられる」という力強いメッセージが込められている。かつて、藤川球児監督の登場曲として15年以上愛された「every little thing every precious thing」のアンサーソングとして、今度は頑張る人・戦う選手たちの背中を押す、渾身（こんしん）の一曲となっている。
楽曲は3月20日、ラジオ『おはようパーソナリティ古川昌希です』（前6：30〜9：00）で解禁される。皮切りに、ABCラジオ・テレビの各番組にて順次オンエアする。
■LINDBERGコメント
――テーマソングに決まった際のご感想をお聞かせください。
小柳”Cherry”昌法：デビューして37年目になりますが、実はこれまで一度もスポーツ番組のテーマソングを担当したことがなかったんです。ですので、今回のお話をいただいたときは本当にうれしかったです。
渡瀬マキ：非常に光栄で、嬉しい気持ちでいっぱいでした。「どんな楽曲にしようか」と、制作前からとにかくワクワクしていましたね。
――曲作りで意識したポイントを教えてください。
平川達也：作曲に関しては、「今から頑張るぞ」「これから始まるんだ」という高揚感を大切にしました。そこから疾走感のある曲を意識して作っています。曲の途中にみんなで歌える“シンガロング”のパートを作ったので、ぜひ一緒に歌ってほしいです。
渡瀬マキ：歌詞については、あらゆるアスリートの方々に重なるポジティブなメッセージを込めました。そしてもう一つの裏テーマとして、藤川監督が現役時代に登場曲として使ってくださった『every little thing every precious thing』へのアンサーソングであることを意識しています。『every―』には「あなたの名前叫んだ」という歌詞がありますが、その返歌として今作では「君の声を胸にしまってある」というフレーズを綴りました。『every―』が「応援する人」の歌であるなら、今回の『Be Okay』は「応援を受け取る人」の歌。そこを強く意識して書き上げました。
――タイトル『Be Okay』に込めた想い、この言葉を選んだ理由を教えてください。
渡瀬マキ：壁にぶち当たったり、つまずいたり、ネガティブな状況に陥ることもあると思います。でも、あと一歩の力、あと少しの踏ん張りがあれば、もう一度いける、乗り越えられる、その壁をぶち壊せる。そんな可能性を信じて、「だから大丈夫！」と背中を押す歌にしたかったんです。
――この『Be Okay』が、LINDBERGにとってどのような一曲になってほしいですか？
渡瀬マキ：ライブやメディアを通じてどんどん皆さんの心に浸透していってほしいですね。かつての『every little thing every precious thing』のように、聴くだけで最高に盛り上がるような一曲に育ってくれることを願っています。これから先、皆さんの新たな応援ソングの定番になってくれることを期待しています。
