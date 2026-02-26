【ねこ漫画】飼い猫が見せた奇妙な行動の正体は？「猫の成長を感じられてラッキー」猫愛あふれる日常エッセイ【作者に聞く】
不妊治療など幅広いジャンルの漫画を描く海原こうめ( @koume_umihara)さんは、X(旧Twitter)やブログにてエッセイ漫画を公開している。夫と飼い猫のヤタさん、ナギさんと暮らし、その経験から飼い猫が登場するコミカルな漫画も描いている。今回は「猫の乳歯をみつけたら」を紹介するとともに、著者に本作で描かれたナギさんのチャレンジについても伺った。
「『猫に乳歯ってあるんだ！あっ、そりゃそうか！でもはじめて見た!!』と、今まであまり聞いたこともなかったので、とっても驚きました」と当時を振り返る海原こうめさん。本作「猫の乳歯をみつけたら」では、海原さんが共に暮らす愛猫2匹のうちの1匹、ヤタさんのちょっとした成長エピソードがユーモラスに描かれている。
子猫時代は引っかかれたり噛まれたりと、生傷が絶えなかったと語る海原さんだが、「5歳を過ぎた今では爪を出さずにじゃれてくれるし(ヒートアップするとそうはいきませんが)、噛まれることもほぼなくなりました。成長につれて私たちとの生活にすっかり馴染んでくれたと思うと、うれしいです」と猫たちの成長を感慨深く思っていると教えてくれた。
人間と同じように乳歯が抜ける猫。ただし、抜けたと同時に飲み込んでしまうことがほとんどなのだそうで、偶然見つけるのは結構レアなのだとか！ちなみに海原さんのご自宅ではその後、合計6本もの乳歯を見つけたのだというのだからすごい…。
猫好きにはたまらない"猫あるある"が盛りだくさんな作品を多く手がける海原さん。SNSやブログではほかジャンルの作品も公開中なので、本作とあわせてぜひチェックしてみてはいかがだろうか。
取材協力：海原こうめ(@koume_umihara)
