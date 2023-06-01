【なだれ注意報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市などに発表（雪崩注意報） 2日04:13時点
気象台は、午前4時13分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、阿賀町、湯沢町、津南町、関川村に発表しました。
下越、中越、上越では、2日昼前まで濃霧による視程障害に、3日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■柏崎市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■小千谷市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■十日町市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■糸魚川市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■魚沼市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意