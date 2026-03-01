セリエA 25/26の第27節 トリノとラツィオの試合が、3月2日02:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはドゥバン・サパタ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ペタル・ラトコブ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。トリノのジョバンニ・シメオネ（FW）がゴールを決めてトリノが先制。

ここで前半が終了。1-0とトリノがリードしてハーフタイムを迎えた。

ラツィオは後半の頭から2人が交代。ルダ・ベライアヌ（MF）、ペタル・ラトコブ（FW）に代わりフィサヨ・デーレバシル（MF）、タイアニ・ノスリン（FW）がピッチに入る。

53分トリノが追加点。ラファエル・オブラドール（DF）のアシストからドゥバン・サパタ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トリノが2-0で勝利した。

なお、トリノは45+1分にグビダス・ギネス（MF）、79分にニコラ・ブラシッチ（MF）、90+1分にアドリアン・タメゼ（MF）、90+2分にサンドロ・クレノビッチ（FW）に、またラツィオは90+3分にヌーノ・タバレス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 04:00:43 更新