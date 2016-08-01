新潟アルビレックスBBは1日、東京都八王子市内のエスフォルタアリーナ八王子で八王子に98―85で勝利して3連勝を決めた。新潟市出身で特別指定選手のSF佐藤友（東海大2年）が初先発してチームに勢いを与えると、PFムトンボ・ジャン・ピエール（23）、SFドミニク・モリソン（36）を中心に得点を量産。今年初の同一カード2連勝となった。

追いすがる八王子に対して慌てることなく試合を進め、13点差で今年に入り初の同一カード2連勝。3連勝を決めた鵜沢潤監督は「立ち上がりからいいディフェンスの入りで戦えた」と目を細めた。

鵜沢監督は特別指定選手の佐藤をスタメンに抜てき。初先発となった20歳の若武者は「最初は緊張したけど徐々に慣れてきた」と持ち味のディフェンス力で存在を示した。「まだコミュニケーションミスでスイッチミスとかあった」と反省しながら計17分38秒の出場時間で3点シュート1本を含む8得点2リバウンドと貢献した。

大黒柱のPFフェルプスは前日に続きコンディション不良で欠場。前日の初戦で26得点を挙げたモリソンはチーム最多の18得点。ゴール下で攻守に奮闘したムトンボは17得点9リバウンドと奮闘した。フェルプス不在でも鵜沢監督が「全員がステップアップできれば」と話していた通りチーム全体でディフェンスを頑張り、そこから速い攻撃につなげるなどチーム全体で収穫は多かった。

八王子には昨年12月のホームでの前回対戦でも2連勝を決めており、今季は4戦全勝。鵜沢監督が「連勝していかないとプレーオフが苦しくなる」と8位までが出場できるプレーオフを見据えて危機感を募らせていたが、この連勝で勢いに乗れそうだ。