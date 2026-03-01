MOBYをご覧の皆さま、こんにちは、プロト編集部です！ 「のりもの × アソビ」をテーマに、バイクやクルマ、e-Bikeなどの情報をMOBYユーザーの皆さまにもお届けしますので、お楽しみください！

PLOTオンラインストア掲載日：2023年2月1日

ドイツ発のロードスターパーツ

I.L. モータースポーツは、1994年創業のドイツ・ヒュルトに拠点を置くロードスター専門メーカー。エクステリア・インテリアパーツをはじめとし幅広いカスタムパーツを製造・販売しています。

彼らは一般のユーザーのメンテナンスからレース活動まで幅広く活動をしており、そこから得たデータは一般ユーザーの満足度を満たしてくれるドレスアップパーツから「コンマ1秒の世界」で競い合うドライバーを支えるパフォーマンスパーツまで、すべての製品にフィードバックされています。

成熟されたパーツたちはあなたのロードスターに輝きを与えてくれることでしょう。今回は、ボルトオンで取り付け可能なカスタムパーツを紹介します。

適応車種はロードスター全般

(引用：I.L.MOTORSPORT)

ロードスターは、そのままでもスポーティで、とても人気のある車種となっています。アイエルモータースポーツはこのスタンダードのデザイン性をさらに引き立たせるパーツが豊富にあります。

製品ラインナップ

ここからは純正の良さを引き立たせるパーツを紹介します。

まず、I.L. モータースポーツの製品ラインナップは大きく3つのカテゴリーに分かれます。

以下より詳しく解説します。

インテリア

毎日触れるところだからこそおしゃれに拘りたい、バリエーション豊かなシフトノブで個性的な室内空間を実現できます。

(引用：I.L.MOTORSPORT)

エクステリアパーツ

外装では、機能と美しさを兼ね備えた製品を数多くラインナップしています。

(引用：I.L.MOTORSPORT)

灯火類パーツ

純正からの変更でバルブ交換が可能に、お好みのバルブで好みのドレスアップが可能です。左右セット。カプラーオン設計。T10バルブ付属。バルブ交換可能。

(引用：I.L.MOTORSPORT)

まとめ

ILモータースポーツのドレスアップパーツは、ロードスター各モデルのために専用設計された製品で、品質がとても高い製品です。しかも純正品のデザインを損なわず、さらに美しく魅了するパーツがたくさんあります。美しく個性を引き出したい人におすすめのメーカです。

パーツの取付作業に不安がある、どのパーツが自分にベストマッチしているか分からないなどでお困りの人は株式会社プロトオンラインストアまでお問い合わせください。

