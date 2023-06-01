芳根京子×Snow Man渡辺翔太、舞台でW主演＆初共演 『ウェンディ＆ピーターパン』5年ぶり日本再演
世界的傑作戯曲「ピーターパン」をウェンディの視点から大胆に翻案した舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が、2026年6月から東京・THEATER MILANO-Za、7月に大阪・フェニーチェ堺大ホールで上演される。芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がダブル主演を務め、5年ぶりの日本再演に臨む。
【写真】豪華な共演陣も解禁！
本作は、ジェームス・マシュー・バリーによる「ピーターパン」を、英国の作家エラ・ヒクソンがウェンディの視点で再構築した作品。2013年にロイヤル・シェイクスピア・カンパニーで初演され、ダンスやフライング、映像などを駆使したフィジカルシアターとして高い評価を受けた。21年にはジョナサン・マンビィの演出によるワールドツアー版が日本初演され、話題を呼んだ。
26年公演でも演出を手がけるマンビィは「再び日本に戻り『ウェンディ&ピーターパン』を上演できることを大変嬉しく思っております。この作品は私にとって特別な意味を持つ大切な作品です」とコメント。「芳根京子さんと渡辺翔太さんがどのような新しい視点をもたらしてくださるのか、今から楽しみです」と期待を寄せた。
ウェンディ役の芳根京子は「私が演じるウェンディは、今作では勇敢でカッコいい女性。彼女の力強さをしっかり表現しなくてはいけません」と意気込みを語る。高所恐怖症だというが「チャレンジしてみたい！と恐怖が吹き飛んでいきました」とフライングにも前向きだ。
ピーターパン役の渡辺翔太は「今まで経験してきた舞台とは全く違う新たな挑戦に、ドキドキとワクワクでいっぱいです」と胸中を明かし、「“大人になりたくない”ピーターパンになりきりたい」と語った。
共演には鳥越裕貴、松岡広大、富山えり子、玉置孝匡、池谷のぶえ、石丸幹二ら世代を超えた実力派が集結。石丸はフック船長とミスター・ダーリングの二役を演じる。
【東京公演】
・公演期間：2026年6月12日（金）〜7月5日（日）
・会場：THEATER MILANO-Za（東急歌舞伎町タワー6階）
【大阪公演】
・公演期間：2026年7月13日（月）〜20日（月・祝）
・会場：フェニーチェ堺 大ホール
【写真】豪華な共演陣も解禁！
本作は、ジェームス・マシュー・バリーによる「ピーターパン」を、英国の作家エラ・ヒクソンがウェンディの視点で再構築した作品。2013年にロイヤル・シェイクスピア・カンパニーで初演され、ダンスやフライング、映像などを駆使したフィジカルシアターとして高い評価を受けた。21年にはジョナサン・マンビィの演出によるワールドツアー版が日本初演され、話題を呼んだ。
ウェンディ役の芳根京子は「私が演じるウェンディは、今作では勇敢でカッコいい女性。彼女の力強さをしっかり表現しなくてはいけません」と意気込みを語る。高所恐怖症だというが「チャレンジしてみたい！と恐怖が吹き飛んでいきました」とフライングにも前向きだ。
ピーターパン役の渡辺翔太は「今まで経験してきた舞台とは全く違う新たな挑戦に、ドキドキとワクワクでいっぱいです」と胸中を明かし、「“大人になりたくない”ピーターパンになりきりたい」と語った。
共演には鳥越裕貴、松岡広大、富山えり子、玉置孝匡、池谷のぶえ、石丸幹二ら世代を超えた実力派が集結。石丸はフック船長とミスター・ダーリングの二役を演じる。
【東京公演】
・公演期間：2026年6月12日（金）〜7月5日（日）
・会場：THEATER MILANO-Za（東急歌舞伎町タワー6階）
【大阪公演】
・公演期間：2026年7月13日（月）〜20日（月・祝）
・会場：フェニーチェ堺 大ホール