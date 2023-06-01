俳優の永山瑛太（43）が、2日から順次配信される「日本マクドナルド」の新ウェブCMに出演する。若者言葉である「バ先（バイト先）」から「マクドナルドのバイト」という意味を「マクバ」と称し、シチュエーションごとにさまざまな“マクバの魅力”を、永山が演じる“エイタ”店長が紹介するユニークな内容になっている。

CMは、「初マクバ 安心」篇や「週イチマクバ」篇など全8種類。新人クルーが登場するエピソードもあり、永山も「新人になって」チャレンジしたいことは「マックのバイト」という。「いろいろお話は聞いたことはあるんですが、実際に中で働かれている方がどういった世界を繰り広げているのか、すごく興味があります」と明かした。作って見たいメニューは「ハンバーガー」で「実際に働かれていた方に聞いたことがあって、『何秒で作れるか』みたいに自分の技術を高めていくところにすごく興味がありますね」と関心を寄せた。

仕事内容をアルバイト応募前に知れるイベントとして、マクドナルドの店舗で実際に仕事体験ができる「クルー体験会」を19日に全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で参加費無料で開催される。高校生相当年齢以上（4月1日時点で15歳以上）の方であれば、進路を問わず誰でも参加可能。約30分でクルー業務の一部を体験することができる。