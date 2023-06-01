アーセナルが“ロンドン・ダービー”を制す！ サリバ＆ティンベル弾で２−１勝利！ チェルシーは一時同点に追いつくも…
現地３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節でアーセナルとチェルシーが前者の本拠地エミレーツで激突した。
この“ロンドン・ダービー”で、最初にシュートチャンスを迎えたのはチェルシー。６分、敵陣ボックス手前のやや右寄りでボールを受けたパーマーがミドルを狙ったが、大きく枠を外れる。
試合が動いたのは21分、先制したのはアーセナル。サカの右CKをガブリエウが頭で折り返し、最後はサリバがヘッドでねじ込んだ。
ビハインドを負ったアウェーチームは45分＋２分に追いつく。ジェームズの左CKが相手DFインカピエの頭をかすめてゴールに吸い込まれた。このまま１−１で前半を終える。
後半に入って51分、チェルシーに決定機。エンソ・フェルナンデスがペナルティエリア手前の右から鋭いミドルシュートを放ったが、GKラヤの好守に阻まれる。さらにその５分後にはジェームズのクロスにジョアン・ペドロが頭で合わせたが、枠を捉えられなかった。
すると66分にアーセナルが勝ち越す。ライスの左CKに反応したティンベルが豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
リードを許したアウェーチームはさらに厳しい戦いを強いられる。70分、ドリブルを仕掛けたマルチネッリをスライディングタックルで止めたネトがこの日２枚目のイエローカードを受けて退場となる。
数的優位となったアーセナルは80分にチャンスを創出。サカとのコンビネーションからエゼが左足のシュートを放つも、GKサンチェスにセーブされた。
このままスコアは動かず、アーセナルが２−１で勝利。リーグ戦２連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
この“ロンドン・ダービー”で、最初にシュートチャンスを迎えたのはチェルシー。６分、敵陣ボックス手前のやや右寄りでボールを受けたパーマーがミドルを狙ったが、大きく枠を外れる。
試合が動いたのは21分、先制したのはアーセナル。サカの右CKをガブリエウが頭で折り返し、最後はサリバがヘッドでねじ込んだ。
後半に入って51分、チェルシーに決定機。エンソ・フェルナンデスがペナルティエリア手前の右から鋭いミドルシュートを放ったが、GKラヤの好守に阻まれる。さらにその５分後にはジェームズのクロスにジョアン・ペドロが頭で合わせたが、枠を捉えられなかった。
すると66分にアーセナルが勝ち越す。ライスの左CKに反応したティンベルが豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
リードを許したアウェーチームはさらに厳しい戦いを強いられる。70分、ドリブルを仕掛けたマルチネッリをスライディングタックルで止めたネトがこの日２枚目のイエローカードを受けて退場となる。
数的優位となったアーセナルは80分にチャンスを創出。サカとのコンビネーションからエゼが左足のシュートを放つも、GKサンチェスにセーブされた。
このままスコアは動かず、アーセナルが２−１で勝利。リーグ戦２連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…