リーグ・アン 25/26の第24節 ロリアンとオセールの試合が、3月2日01:15にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。

ロリアンはバンバ・ディエン（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）、パブロ・パジス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはラシヌ・シナヨコ（FW）、ダニー・ナマッソ（FW）、ジョズエ・カジミール（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。オセールのマービン・セナヤ（DF）がゴールを決めてオセールが先制。

しかし、19分ロリアンが同点に追いつく。バンバ・ディエン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、24分オセールが逆転。ジョズエ・カジミール（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

29分、さらにスコアが動く。ロリアンのバンバ・ディエン（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ロリアンは20分にバンバ・ディエン（FW）に、またオセールは29分にダニー・ナマッソ（FW）、45+1分にラシヌ・シナヨコ（FW）、54分にマービン・セナヤ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 03:20:46 更新