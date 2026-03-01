リーグ・アン 25/26の第24節 メッスとブレストの試合が、3月2日01:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。

メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ブバカル・トラオレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、エリック・エビンベ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。

22分にブレストのダウダ・ギンド（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

25分、ブレストが選手交代を行う。エリック・エビンベ（MF）からブラッドレイ・ロッコ（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

メッスは後半の頭から選手交代。ベリエブ・ミュノンゴ（MF）からギオルギ・アブアシビリ（MF）に交代した。

59分、メッスが選手交代を行う。ブナ・サール（DF）からギオルギ・クビリタイア（FW）に交代した。

69分に試合が動く。ブレストのブレンダン・シャルドネ（DF）のアシストからルドビク・アジョルケ（FW）がゴールを決めてブレストが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブレストが0-1で勝利した。

なお、メッスは51分にギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、67分にサディボウ・サネ（DF）に、またブレストは52分にミシェル・ディアス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 03:20:51 更新