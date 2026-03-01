リーグ・アン 25/26の第24節 リールとナントの試合が、3月2日01:15にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。

リールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、ユセフ・エルアラビ（FW）、デイベル・マチャド（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、ナントは同時に3人を交代。ルイス・ルルー（MF）、ユセフ・エルアラビ（FW）、デイベル・マチャド（DF）に代わりフランシス・コクラン（MF）、マティス・アブリン（FW）、デマイン・アスマニ（MF）がピッチに入る。

63分、リールは同時に2人を交代。フェリックス・コレイア（FW）、チアゴ・サントス（DF）に代わりノア・エジュマ（FW）、トーマス・ムニエ（DF）がピッチに入る。

74分、リールは同時に2人を交代。ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、カルビン・フェルドンク（DF）に代わりソリバ・ディアウネ（FW）、オリビエ・ジルー（FW）がピッチに入る。

74分、ナントが選手交代を行う。イグナティウス・ガナゴ（FW）からレミ・カベッラ（MF）に交代した。

81分、ナントが選手交代を行う。モハメド・カバ（MF）からイブラヒマ・シソコ（MF）に交代した。

81分、リールが選手交代を行う。ヌガル・ムカウ（MF）からナビル・ベンタレブ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分、ついに均衡が崩れる。リールのトーマス・ムニエ（DF）のアシストからネイサン・ノイ（DF）がゴールが生まれリールが先制する。

以降は試合は動かず、リールが1-0で勝利した。

なお、リールは76分にバンジャマン・アンドレ（MF）、76分にオリビエ・ジルー（FW）、90+5分にネイサン・ノイ（DF）に、またナントは17分にモハメド・カバ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 03:20:55 更新