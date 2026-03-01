ブンデスリーガ 25/26の第24節 アイントラハト・フランクフルトとフライブルクの試合が、3月2日01:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトはヨナタン・ブルカート（FW）、ジャン・バホーヤ（FW）、オスカー・ヒュイルント（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクは鈴木 唯人（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はベンチからのスタートとなった。

5分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。カウア・サントス（GK）からミヒャエル・ツェッテラー（GK）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

64分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。マリオ・ゲッツェ（MF）、オスカー・ヒュイルント（MF）に代わり堂安 律（MF）、ファールス・チャイビ（MF）がピッチに入る。

その直後の64分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのナムディ・コリンズ（DF）のアシストからファールス・チャイビ（MF）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

73分、フライブルクは同時に2人を交代。ルーカス・ホラー（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）に代わりシリアケ・イリエ（FW）、デリー・シェアハント（FW）がピッチに入る。

77分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。ヨナタン・ブルカート（FW）、ヒューゴ・ラーション（MF）に代わりAmaimouni Echghouyab Ayoube（FW）、エリエス・スヒリ（MF）がピッチに入る。

80分、フライブルクが選手交代を行う。パトリック・オスターヘッジ（MF）からニコラス・ヘフラー（MF）に交代した。

その直後の81分アイントラハト・フランクフルトに貴重な追加点が入る。ファールス・チャイビ（MF）のアシストからジャン・バホーヤ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、アイントラハト・フランクフルトが2-0で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は64分から交代で出場した。

また、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はフル出場した。

2026-03-02 03:30:31 更新