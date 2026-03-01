エールディヴィジ 25/26の第25節 ユトレヒトとＡＺの試合が、3月2日00:45にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。

ユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはメックス・メールディンク（FW）、イサク・イェンセン（MF）、スベン・マイナンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の9分に試合が動く。ユトレヒトのヨアン・カトリヌ（FW）がゴールを決めてユトレヒトが先制。

さらに35分ユトレヒトが追加点。アルチョム・ステパノフ（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とユトレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ユトレヒトが2-0で勝利した。

なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）は出場しなかった。

