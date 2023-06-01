トランプ大統領　イラン軍事作戦「非常に順調。予定よりかなり早いペース」

アメリカのトランプ大統領は1日、イランへの軍事作戦について「非常に順調に進んでいる」と述べたうえで、イランの新たな指導部と対話する方針を明らかにしました。

トランプ大統領は1日、CNBCテレビなどに対し、2月28日から開始されたイランへの軍事作戦について「非常に順調に進んでいる。予定よりかなり早いペースだ」と述べ、作戦がアメリカとイスラエルに優勢に進んでいるとの考えを示しました。

トランプ大統領は、「誰も我々の成功を信じられないだろう。48人の指導者が一挙に去ったのだ」と述べています。

また、トランプ大統領は1日アトランティック誌のインタビューでイランの新たな指導部が対話を望んでいると明かし、「彼らと対話するつもりだ。彼らはもっと早く対話すべきだった」と述べましたが、会談の詳しい予定などについては明らかにしませんでした。

トランプ大統領はさらに、FOXニュースのインタビューで、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡が封鎖され、原油価格が高騰する可能性について問われ「何も心配していない。ただ正しいことをしているだけだ。最終的にはうまくいく」と主張しました。