三笘薫、ゴール奪えずもキレのあるプレーで存在感発揮!! ブライトンはN・フォレストを破って今季2回目の2連勝
[3.1 プレミアリーグ第28節 ブライトン 2-1 N・フォレスト]
ブライトンが1日のプレミアリーグ第28節でノッティンガム・フォレストを2-1で下し、今季2回目の2連勝を果たした。MF三笘薫はキレのある動きからドリブルやシュートで存在感を発揮し、後半アディショナルタイムまでプレーした。
三笘は開始3分、敵陣左サイドから斜め前方へ持ち運んでMFジャック・ヒンシェルウッドにアウトサイドで渡して前へランニングすると、ヒンシェルウッドのパスが相手に当たって跳ね返ってきたところをシュート。これはGKマッツ・セルスにキャッチされた。早々にゴールに迫ったブライトンは前半6分、MFパスカル・グロスがペナルティエリア右に浮き球を送るとMFディエゴ・ゴメスが右足ボレーで鮮やかにゴール左へ流し込み、先制した。
だがN・フォレストは前半13分、FWイゴル・ジェズスが味方との連係で左サイドを前進してMFモーガン・ギブス・ホワイトにパス。ギブス・ホワイトがアウト回転をかけたミドルシュートをゴール右に流し込んで1-1とした。
それでもブライトンは前半15分、三笘が左サイドから上げたクロスをヒンシェルウッドが落とすと、FWダニー・ウェルベックがトラップから右足を振り抜いてすぐさま勝ち越しに成功した。ウェルベックは今季リーグ戦10点目となった。
なおもブライトンは前半18分、中に絞った三笘がウェルベックとのワンツーで中央を突破。GKと1対1になる決定機を迎えたが、ひとつタッチが多くなったところで間合いを詰められてしまい、シュートはブロックされた。三笘は同29分に3人を突破して中央からゴールに迫ってスタジアムを沸かせるも、ペナルティエリアに入るところで相手DFに対応された。
前半35分には三笘が左サイドからアウトサイドでインナーラップするDFフェルディ・カディオールに繋ぎ、カディオールは中央のヒンシェルウッドへパス。ヒンシェルウッドは内側に顔を出した三笘に落とすも窮屈なパスとなり、三笘はシュートを打てずリターンした。これをヒンシェルウッドがシュートしたが枠には飛ばせなかった。
三笘は後半4分、ペナルティエリア左からニアサイドを狙ったシュートを放つも枠の左。同5分にはN・フォレストのギブス・ホワイトが2人をかわして速攻を仕掛けると右サイドからファーへ浮き球を送ったが、三笘が逆サイドまで戻ってクリアする好プレーを見せた。
ただ三笘は後半39分にMFダン・エンドイェに対するスライディングでイエローカードを提示された。N・フォレストはこれで得たFKをMFエリオット・アンダーソンが蹴ると、FWタイウォ・アウォニイがペナルティエリア内で合わせる決定機を作ったが枠には飛ばせなかった。
ブライトンは後半41分、膝の怪我から復帰したMFソリー・マーチが昨年4月以来の出場を果たした。同アディショナルタイムには三笘に代わってDFマキシム・デ・クーパーが出場。最後はゴール前を固めて2連勝となった。
