ラ・リーガ 25/26の第26節 バレンシアとオサスナの試合が、3月2日00:15にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはウマル・サディク（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、ラージー・ラマザニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ラウル・モロ（MF）、ビクトル・ムニョス（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分、バレンシアが選手交代を行う。ルイス・リオハ（MF）からアルノー・ダンジュマ（FW）に交代した。

67分に試合が動く。バレンシアのラージー・ラマザニ（FW）がPKを決めてバレンシアが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バレンシアが1-0で勝利した。

なお、バレンシアは30分にホセルイス・ガヤ（DF）、58分にエライ・ジョメルト（DF）、90+5分にティエリ・コレイア（DF）に、またオサスナは21分にバランタン・ロジェ（DF）、65分にセルヒオ・エレラ（GK）、84分にモイ・ゴメス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 02:30:22 更新