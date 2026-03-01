「サンタ・マリア・ノヴェッラ（Santa Maria Novella）」が、新作ギフトセット「フリージア ボディケアギフトセット」（1万8150円）、「フリージア ホームエッセンシャルセット」（1万8700円）を発売した。

新作は、「感謝」「友情」「期待」の花言葉を持つ春の花・フリージアを、香りやヴィジュアルへ落とし込んだギフトセット。フリージア ボディケアギフトセットは、清潔感あふれるフローラルノートで手肌をやさしく洗い上げるハンドソープと、植物性オイルとバターをベースにフリージアの花のエッセンスを配合したボディクリーム。フリージア ホームエッセンシャルセットは、ローズ、バイオレット、ムスクと繊細なハーモニーを奏でるディフューザーと、フリージアの香りを閉じ込めたタボレッタ（香り付きのワックスタブレット）。インテリアを彩るボトルデザインにもこだわった。

また、「フリージア コレクション」として単品購入可能な「ボディミルク フリージア」（9900円）、「オーデコロン フリージア」（100mL 2万2000円）、「グラスキャンドル フリージア」（1万3200円）、「タボレッタ フリージア」（4950円）、「ハンドソープ フリージア」（8800円）、「ディフューザー フリージア」（1万4300 円）を展開する。

直営店舗では3月1〜31日で、フリージアの模様をあしらったギフトボックスなども揃える。ルネサンス期を代表する芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチの「花の研究」に添えられた植物素描に着想を得たデザインで、イタリア、フィレンツェが育んできた芸術と知の美学を表現している。

