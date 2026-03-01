プロ・リーグ 25/26の第27節 ウェステルローとサンジロワーズの試合が、3月2日00:00にヘット・カイピエにて行われた。

ウェステルローは坂本 一彩（FW）、ナチョ・フェリ（FW）、ホシマール・アルコセル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはモハメド・フセイニ（FW）、ロブ・スクーフス（MF）、マルク・ギーガー（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ウェステルローに所属するshunsuke saito（MF）はベンチからのスタートとなった。

29分にウェステルローのクリントン・ヌシアラ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し46分までプレーした。shunsuke saito（MF）は出場しなかった。

2026-03-02 02:00:58 更新