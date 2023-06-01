アメリカとイスラエルによる攻撃をうけてイランが報復に乗り出し、周辺国にも被害が広がっているほか、ホルムズ海峡の近くで石油タンカーが攻撃されました。

アメリカとイスラエルによる大規模攻撃を受け、イランはバーレーンに駐留する米軍の施設などへの報復攻撃を行いました。

さらに民間人がすむ高層マンションも攻撃をうけました。住民が撮影した映像にはドローンが頭上の階に突っ込み爆発する瞬間がとらえられています。

このほか、カタールの首都ドーハでもミサイルの破片が落下し、工場で火災が発生するなどイランの報復攻撃による被害は周辺国に広がっています。

こうしたなかロイター通信によりますと、ホルムズ海峡の近くでパラオ船籍のタンカーが攻撃され4人がけがをしたということです。このほか、オマーン沿岸でも石油タンカーが攻撃をうけたということです。ホルムズ海峡は世界的な原油輸送のルートにあたりますが、イランの軍事組織・革命防衛隊は、「いかなる船舶もホルムズ海峡を通過することは許可されていない」と警告しています。

また、イランの国営メディアによりますと革命防衛隊は、先ほどアメリカの原子力空母エイブラハム・リンカーンを弾道ミサイル4発で攻撃したと発表したということです。今回のアメリカとイスラエルの攻撃で最高指導者のハメネイ師のほか、革命防衛隊の司令官やイラン軍の参謀総長などが死亡したと伝えられています。ただ、専門家はイランの体制崩壊につながるものではないとの見方を示しています。

イラン情勢に詳しい慶応義塾大学 田中浩一郎教授「あの体制自体はまだ残っているので、イスラム共和国体制のままではないかということから見れば、体制崩壊はまだ序の口ということになる。（イランにとって）なかなかこの後の後釜を探すのは容易なことではない。後継者を選んでもその人物が同じような力量を発揮できるとはなかなか思わないので、その点では体制の先行きに大きな不安が残る」