ブンデスリーガ 25/26の第24節 シュツットガルトとウォルフスブルクの試合が、3月1日23:30にMHPアレーナにて行われた。

シュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、デニス・ウンダブ（FW）、ビラル・ハヌス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、Hensel Pharrell（MF）、ロブロ・マイエル（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

21分に試合が動く。シュツットガルトのエルメディン・デミロビッチ（FW）のアシストからデニス・ウンダブ（FW）がゴールを決めてシュツットガルトが先制。

さらに30分シュツットガルトが追加点。クリス・ヒューリッヒ（MF）のアシストからジェイミー・ルウェリング（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに42分シュツットガルトが追加点。ジェイミー・ルウェリング（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウォルフスブルクは後半の頭から3人が交代。ロブロ・マイエル（MF）、モハメド・アムーラ（FW）、アダム・ダギム（MF）に代わり塩貝 健人（FW）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）、ジョナス・アジェテイ（DF）がピッチに入る。

62分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。Hensel Pharrell（MF）からイェスパー・リンドストロム（MF）に交代した。

68分、シュツットガルトが選手交代を行う。ルカ・ジャック（DF）からアミーン・アルダヒル（DF）に交代した。

77分、シュツットガルトは同時に2人を交代。デニス・ウンダブ（FW）、ジェイミー・ルウェリング（MF）に代わりニコラス・ナーティ（MF）、ロレンツ・アシニョン（DF）がピッチに入る。

85分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。ジャニュエル・ベロシアン（DF）に代わりアーロン・ゼンター（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

87分、シュツットガルトは同時に2人を交代。クリス・ヒューリッヒ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）に代わりティアゴ・トマス（FW）、ヘレミ・アレバロ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分シュツットガルトが追加点。ティアゴ・トマス（FW）のアシストからニコラス・ナーティ（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、シュツットガルトが4-0で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は46分から交代で出場した。

2026-03-02 01:30:22 更新