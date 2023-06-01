プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「メカジキのソテー粒マスタード風味」 「白ネギと白菜のパセリマリネ」 「シイタケのバターしょうゆソテー」 の全3品。
春先のみずみずしい野菜やキノコ類は、少ない水分で蒸し煮にして、旨みと甘みを存分に引き出しましょう。

【主菜】メカジキのソテー粒マスタード風味
しょうゆと酢を効かせた和風の粒マスタードソースは肉や他の魚にも応用でき、覚えておくと便利です。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：190Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

メカジキ  (切り身)2切れ
  塩コショウ  少々
  白ワイン  大さじ2
オリーブ油  大さじ1
＜ソース＞
  きび砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1
  酢  大さじ1
  粒マスタード  小さじ1
  水  大さじ3
＜付け合わせ＞
  カブ  1個
  グリーンアスパラ  2本   ニンジン  1/4本   塩  少々

【下準備】

メカジキは表面の水分をキッチンペーパーなどで拭き取り、塩コショウをまぶす。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ


＜付け合わせ＞のカブは葉を切り落とし、1cm角に切る。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、幅1cmに切る。ニンジンは1cmの角切りにする。

©Eレシピ


カブやニンジンは皮つきのままでも良いです。

【作り方】

1. ＜付け合わせ＞を作る。小鍋にニンジンと分量外の水を入れ、ニンジンが柔らかくなるまでゆでる。

©Eレシピ


2. (1)の水を捨て、カブとグリーンアスパラを入れ、塩少々を振る。全体を混ぜ合わせて蓋をし、カブが柔らかくなるまで、2〜3分蒸し煮にする。

©Eレシピ


蒸し煮にすると野菜の美味しさが引き立ちます。
3. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、メカジキを入れてフライパンをゆすりながら3〜4分焼く。香ばしい焼き色がついたら裏返す。

©Eレシピ


4. 白ワインを加えて蓋をし、3〜4分焼いて＜ソース＞の材料を加え、混ぜながらからめる。

©Eレシピ


5. ＜付け合わせ＞を皿の中心にまとめて盛り、上に(4)を重ねる。フライパンのソースをかける。

©Eレシピ



【副菜】白ネギと白菜のパセリマリネ
白菜と白ネギを蒸し煮にして甘さを引き出します。パセリの香りがさわやかです。

©Eレシピ


調理時間：25分+漬ける時間
カロリー：94Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

白ネギ  1本 白菜  2枚(150g)
＜マリネ液＞
  オリーブ油  大さじ1
  レモン汁  小さじ1
  酢  大さじ1
  きび砂糖  小さじ1
  塩  小さじ1/2
  コショウ  少々
パセリ  (みじん切り)大さじ1~2

【下準備】

白ネギは長さ5cmに切る。白菜は5cm角のザク切りにする。

©Eレシピ


＜マリネ液＞の材料をボウルに入れ、泡立て器で混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンに、白ネギと白菜を入れ、分量外の水50ml程度を加え、蓋をして中火にかける。

©Eレシピ


2. 沸騰したら弱火にし、水分がなくなるまで10分程度蒸し煮にする。＜マリネ液＞のボウルにパセリと共に加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

©Eレシピ


柔らかくなる前に焦げ付きそうだったら水を足しましょう。冷やすとさらに美味しく召し上がれます。

【副菜】シイタケのバターしょうゆソテー
シイタケにバターしょうゆの味付けは定番ですが、ミツバが入ると新鮮なアクセントに！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

シイタケ  (生)4~6個
ミツバ  2~3本 バター  10g
オリーブ油  小さじ1
白ワイン  大さじ1
しょうゆ  小さじ2

【下準備】

シイタケは石づきを切り落とし、かたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取る。軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は厚さ5mmに切る。 ミツバは根を切り落とし、粗いみじん切りにする。

©Eレシピ


フライパンにバターとオリーブ油を入れて中火にかけ、バターが溶け始めたらシイタケを炒める。

©Eレシピ


バターは焦げやすいので、オリーブ油と一緒に炒めます。

【作り方】

1. シイタケがしんなりしてきたら、白ワインを加えて炒める。最後にしょうゆを加えて炒め合わせて火を止め、ミツバを加えて軽く混ぜ、器に盛る。

©Eレシピ


ミツバは余熱で火を通します。