【今日の献立】2026年3月2日(月)「メカジキのソテー粒マスタード風味」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「メカジキのソテー粒マスタード風味」 「白ネギと白菜のパセリマリネ」 「シイタケのバターしょうゆソテー」 の全3品。
春先のみずみずしい野菜やキノコ類は、少ない水分で蒸し煮にして、旨みと甘みを存分に引き出しましょう。
【主菜】メカジキのソテー粒マスタード風味
しょうゆと酢を効かせた和風の粒マスタードソースは肉や他の魚にも応用でき、覚えておくと便利です。
調理時間：30分
カロリー：190Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩コショウ 少々
白ワイン 大さじ2
オリーブ油 大さじ1
＜ソース＞
きび砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1
酢 大さじ1
粒マスタード 小さじ1
水 大さじ3
＜付け合わせ＞
カブ 1個
グリーンアスパラ 2本 ニンジン 1/4本 塩 少々
＜付け合わせ＞のカブは葉を切り落とし、1cm角に切る。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、幅1cmに切る。ニンジンは1cmの角切りにする。
カブやニンジンは皮つきのままでも良いです。
2. (1)の水を捨て、カブとグリーンアスパラを入れ、塩少々を振る。全体を混ぜ合わせて蓋をし、カブが柔らかくなるまで、2〜3分蒸し煮にする。
蒸し煮にすると野菜の美味しさが引き立ちます。
3. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、メカジキを入れてフライパンをゆすりながら3〜4分焼く。香ばしい焼き色がついたら裏返す。
4. 白ワインを加えて蓋をし、3〜4分焼いて＜ソース＞の材料を加え、混ぜながらからめる。
5. ＜付け合わせ＞を皿の中心にまとめて盛り、上に(4)を重ねる。フライパンのソースをかける。
【副菜】白ネギと白菜のパセリマリネ
白菜と白ネギを蒸し煮にして甘さを引き出します。パセリの香りがさわやかです。
調理時間：25分+漬ける時間
カロリー：94Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
＜マリネ液＞
オリーブ油 大さじ1
レモン汁 小さじ1
酢 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
塩 小さじ1/2
コショウ 少々
パセリ (みじん切り)大さじ1~2
＜マリネ液＞の材料をボウルに入れ、泡立て器で混ぜ合わせる。
2. 沸騰したら弱火にし、水分がなくなるまで10分程度蒸し煮にする。＜マリネ液＞のボウルにパセリと共に加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
柔らかくなる前に焦げ付きそうだったら水を足しましょう。冷やすとさらに美味しく召し上がれます。
【副菜】シイタケのバターしょうゆソテー
シイタケにバターしょうゆの味付けは定番ですが、ミツバが入ると新鮮なアクセントに！
調理時間：15分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ミツバ 2~3本 バター 10g
オリーブ油 小さじ1
白ワイン 大さじ1
しょうゆ 小さじ2
フライパンにバターとオリーブ油を入れて中火にかけ、バターが溶け始めたらシイタケを炒める。
バターは焦げやすいので、オリーブ油と一緒に炒めます。
ミツバは余熱で火を通します。
