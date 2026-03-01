エールディヴィジ 25/26の第25節 トウェンテとフェイエノールトの試合が、3月1日22:30にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはソンドレ・オージャセテル（MF）、サム・ラマース（FW）、ダーン・ロッツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、ジョーダン・ボス（DF）らが先発に名を連ねた。

32分、フェイエノールトが選手交代を行う。ハイス・スマル（DF）に代わりバート・ニーウコープ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

39分、フェイエノールトが選手交代を行う。バート・ニーウコープ（DF）に代わりジョーダン・ロトンバ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分に試合が動く。トウェンテのソンドレ・オージャセテル（MF）のアシストからクリスティアン・フリンソン（MF）がゴールを決めてトウェンテが先制。

ここで前半が終了。1-0とトウェンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、フェイエノールトは同時に2人を交代。ジョーダン・ボス（DF）、上田 綺世（FW）に代わりラヒーム・スターリング（FW）、カスパー・テンシュテット（FW）がピッチに入る。

64分、フェイエノールトが選手交代を行う。タイス・クラーイエベルト（MF）から黄 仁範（MF）に交代した。

72分トウェンテに貴重な追加点が入る。クリスティアン・フリンソン（MF）のアシストからソンドレ・オージャセテル（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トウェンテが2-0で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し62分までプレーした。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

2026-03-02 00:40:40 更新