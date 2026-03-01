エールディヴィジ 25/26の第25節 フォレンダムとフローニンゲンの試合が、3月1日22:30にクラス・スタディオンにて行われた。

フォレンダムはベンジャミン・パウウェルス（FW）、ブランドレイ・クワス（MF）、ビラル・ウルド・シフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。フローニンゲンのユネス・タハ（MF）のアシストからスティジェ・レシンク（DF）がヘディングシュートを決めてフローニンゲンが先制。

38分、フォレンダムが選手交代を行う。ベンジャミン・パウウェルス（FW）に代わりアウレリオ・ウラース（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+7分フォレンダムが同点に追いつく。ブランドレイ・クワス（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

フォレンダムは後半の頭から選手交代。ブランドレイ・クワス（MF）からロベルト・ミューレン（FW）に交代した。

53分、フローニンゲンが選手交代を行う。スティジェ・レシンク（DF）からヨルフ・スフレーダース（MF）に交代した。

56分フォレンダムが逆転。ダブ・クワクマン（MF）のアシストからアウレリオ・ウラース（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

76分、フローニンゲンは同時に4人を交代。タイホ・ラント（MF）、マルビン・ペールスマン（DF）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、タイメン・ブロックシル（DF）に代わりマッツ・セーントイェンス（MF）、ウーター・プリンス（DF）、オスカル・ザワダ（FW）、Metu Ryan（FW）がピッチに入る。

79分、フォレンダムは同時に2人を交代。オザン・キョクチュ（FW）、ビラル・ウルド・シフ（FW）に代わりアレックス・プラット（MF）、ジョエル・イデホ（FW）がピッチに入る。

86分、フォレンダムが選手交代を行う。ロビン・クライセン（MF）からジュニーニョ・バクナ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分フローニンゲンのヨルフ・スフレーダース（MF）のアシストからトム・ファンベルゲン（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

しかし、90+6分フォレンダムが逆転。ロベルト・ミューレン（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。フォレンダムが3-2で勝利した。

なお、フォレンダムは46分にオザン・キョクチュ（FW）、76分にマバウナ・アメフォール（DF）に、またフローニンゲンは23分にブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、65分にユネス・タハ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 00:50:32 更新