リーグ・アン 25/26の第24節 パリFCとニースの試合が、3月1日23:00にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。

パリFCはチーロ・インモービレ（FW）、ジョナタン・イコネ（MF）、イラン・ケバル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはケビン・カルロス（FW）、ラウル・ルーシェ（MF）、ソフィアン・ディオプ（FW）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。パリFCのマーシャル・ムネツィ（MF）がゴールを決めてパリFCが先制。

ここで前半が終了。1-0とパリFCがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニースは後半の頭から選手交代。ケビン・カルロス（FW）からカイエル・ブダーシュ（MF）に交代した。

66分、ニースは同時に2人を交代。ラウル・ルーシェ（MF）、ソフィアン・ディオプ（FW）に代わりティアゴ・ゴウベイア（FW）、ガバン・ベルナルドー（MF）がピッチに入る。

69分、パリFCは同時に2人を交代。イラン・ケバル（MF）、チーロ・インモービレ（FW）に代わりリュディ・マトンド（MF）、ジャンフィリップ・クラッソ（FW）がピッチに入る。

79分、パリFCは同時に2人を交代。ジョナタン・イコネ（MF）、モーゼス・サイモン（FW）に代わりニョア・サングイ（DF）、アリマミー・ゴリー（FW）がピッチに入る。

88分、ニースが選手交代を行う。チャールズ・ファンフート（MF）からタンギー・ヌドンベレ（MF）に交代した。

90+3分、パリFCが選手交代を行う。マーシャル・ムネツィ（MF）からビンセント・マルケッティ（MF）に交代した。

90+6分にパリFCのチボー・デスメット（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、パリFCが1-0で勝利した。

なお、パリFCは22分にピエール・レースメル（MF）、34分にアダマ・カマラ（MF）、66分にチーロ・インモービレ（FW）に、またニースは19分にケビン・カルロス（FW）、78分にカイエル・ブダーシュ（MF）、90+5分にモハメドアリ・チョー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 01:00:31 更新