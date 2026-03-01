伊東純也が高速ドリブルからアシスト!! ゲンクは伊藤敦樹と橋岡大樹先発のゲント破ってPO1圏内浮上
[3.1 ベルギー・リーグ第27節 ゲンク 3-0 ゲント]
ゲンクは1日、ベルギー・リーグ第27節でゲントを3-0で破って欧州カップ戦や年間王者を争うプレーオフ1の出場圏・6位に浮上した。FW伊東純也はUEFAヨーロッパリーグ(EL)16強入りに貢献した一戦から中2日でベンチスタートとなり、後半途中から出場して今季2アシスト目を記録。ゲントのMF伊藤敦樹は先発出場で57分間プレーし、DF橋岡大樹も先発出場して83分間の出場となった。
試合は開始4分で動いた。ゲンクのMFノア・アデデジ・ステレンベルクがインナーラップするMFブライアン・ヘイネンへパスを通すと、ヘイネンがペナルティエリア左からグラウンダーで折り返す。これをDFザカリア・エル・ワアディがダイレクトで合わせてゲンクが先制した。
追いかけるゲントは前半16分、伊藤のパスを受けたDFティアゴ・アラウージョが左サイドからマイナス方向へグラウンダークロス。橋岡が左足で合わせたシュートはゴール左を捉えたがGKトビアス・ラワルのスーパーセーブに遭った。
ゲンクは1点リードで試合を折り返すと、後半も開始早々にゴールを奪った。開始3分、アデデジ・ステレンベルクがペナルティエリア手前左でカットインして橋岡を振り切ると右足一閃。ゴール右へ鮮烈なシュートを流し込んで2-0とした。アデデジ・ステレンベルクはベンチスタートが続いていたなか、伊東の温存で訪れた先発機会で結果を残した。
2点差に広げられたゲントは後半12分、伊藤ら3選手を一気に代えて打開を図った。一方のゲンクは後半29分に伊東ら4選手をまとめて送り込んだ。
以降は両チームともチャンスを作りつつ、ゴールは生まれずに終盤へ突入した。右サイドから攻撃参加していた橋岡は足が攣った後半38分に交代。また、同39分には伊東がプレスバックのスプリントからスライディングタックルしたもののファウルでイエローカードを提示された。
それでも伊東は後半45+1分、MFコンスタンティノス・カレサスがハーフウェーライン手前右サイドでボール奪取したのを見て右サイドを猛ダッシュする。スルーパスを引き出すと相手DFを寄せ付けない高速ドリブルでペナルティエリア内に侵入して横へラストパス。これをFWイラ・ソルがダイレクトでゴールに流し込み、ダメを押す3点目で勝利を掴んだ。
