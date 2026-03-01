ラ・リーガ 25/26の第26節 エルチェとエスパニョールの試合が、3月1日22:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはアンドレ・シルバ（FW）、ラファ・ミル（FW）、ルーカス・セペダ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、キケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。エスパニョールのポル・ロサーノ（MF）のアシストからキケ（FW）がゴールを決めてエスパニョールが先制。

しかし、42分エルチェが同点に追いつく。マルク・アグアド（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

エルチェは後半の頭から選手交代。ペドロ・ビガス（DF）からビクトル・チュスト（DF）に交代した。

57分エスパニョールが逆転。エドゥ・エスポジト（MF）のアシストからカルロス・ロメロ（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

58分、エスパニョールは同時に2人を交代。ポル・ロサーノ（MF）、ペレ・ミジャ（MF）に代わりチャールズ・ピッケル（MF）、ホフレ・カレーラス（FW）がピッチに入る。

66分、エルチェが選手交代を行う。テテ・モレンテ（FW）からホサン（FW）に交代した。

73分、エルチェは同時に2人を交代。アンドレ・シルバ（FW）、ルーカス・セペダ（FW）に代わりアルバロ・ロドリゲス（FW）、グレイディ・ディアンガナ（MF）がピッチに入る。

76分、エルチェが選手交代を行う。ヘルマン・バレラ（FW）からアドリア・ペドロサ（DF）に交代した。

76分、エスパニョールは同時に2人を交代。エドゥ・エスポジト（MF）、キケ（FW）に代わりラモン・テラツ（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90分エルチェのラファ・ミル（FW）がPKを決めて2-2に追いつく。

90+5分にエスパニョールのチャールズ・ピッケル（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もエスパニョールの選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、エルチェは90+8分にラファ・ミル（FW）に、またエスパニョールは29分にティリス・ドーラン（MF）、50分にウルコ・ゴンサレス（DF）、74分にエドゥ・エスポジト（MF）、77分にロベルト・フェルナンデス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 00:10:12 更新