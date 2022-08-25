ドバイ在住のモデルで実業家のＭＡＬＩＡ．が１日、自身のインスタグラムを更新。米国とイスラエルによるイランへの攻撃を受け、「わたし達は無事です」と緊急メッセージを送った。

カーテンを閉めきった自宅で撮影した動画をアップ。「空がボンボンって…空爆？迎撃？」「夜中にアラートが鳴って」などと現状を説明。心配するメッセージが多数届いたことを明かしながら、「ほんとにほんとに大丈夫」とカーテンを開け、外の様子も見せた。

美のカリスマらしく、きちんとメイクした姿で、落ち着いた口調。第４子三男（７）がおびえないよう、つとめて冷静に落ち着いていることを心がけていることも明かした。ストーリーズでも「お空は爆発音とミサイルが飛んでる 簡単にｄｉｎｎｅｒはパスタ」とカーテンを閉めきった部屋で、「キャビア盛り盛りパスタ」を食べ、白ワインを飲んだことを写真とともに説明した。

その後はドバイでのゴージャスな写真を添え「とんでもない１ヶ月のはじまりになりました。自分が生きている間に【戦争】という現実をこんなに近くで感じる日が来るなんて正直、想像もしていなかった。」と明かし、「明日やろうは馬鹿やろう。これは、ふと頭に浮かんだ言葉。」などとつづっている。