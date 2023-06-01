『EIGHT-JAM』ゴールデン3時間SP、プロが選ぶ“最強サビ歌唱BEST100”を発表 北村匠海、HANA、秦基博、LISAらゲストも大興奮
5人組グループ・SUPER EIGHTがMC、俳優の古田新太が“支配人”を務めるテレビ朝日系音楽バラエティー『EIGHT-JAMゴールデンSP 昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌唱BEST100』が、3月18日午後7時から3時間にわたって放送される。
【番組カット】トークを繰り広げる村上信五＆いしわたり淳治ら
有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ51人に、一斉アンケートを実施。《2000年より前》、そして《2000年以降》の2ブロックでそれぞれ、《サビの歌唱がスゴい名曲》を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。《各ブロックの総合ランキング・ベスト50》を公開する。
音楽的な技術はもちろん、聴く人の心を揺さぶる表現力など、多角的な観点からプロが選び抜いた珠玉のサビ歌唱に、SUPER EIGHTと古田も熱狂。王道曲はもちろん、プロならではの選曲もひしめき合う《唯一無二のランキング結果》となる。
ゲストには、LISA（m-flo）、秦基博、北村匠海（DISH//）がスタジオに参戦。さらにHANAのメンバーも初登場。グループを代表し、CHIKA、NAOKO、JISOOがゲスト出演する。
過去のゴールデンSPに選者として貢献し続けている北村は、初のスタジオ出演に「やっとここに来られた…」と感無量。今回のランキング結果にも「最後に残るのは、人の心に届く言葉。改めてサビだけ聴いていると、なんて濃厚な数十秒なんだろうって感じました！ 改めて音楽を見つめ直すタイミングにもなりました」と、感動しきり。
一方、HANAのメンバーも終始高揚。韓国出身のJISOOからは「日本中のみんなが盛り上がるB’zさんの『ultra soul』のサビなど、すごく勉強にもなったし、私もサビの歌唱を頑張りたいなと思いました」と、今後のさらなる飛躍を感じさせるコメントも飛び出す。
ゲストはほかに、川田裕美＆高橋茂雄（サバンナ）が出演する。
