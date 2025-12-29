シンガー・ソングライターの山本彩が１日、沖縄・うるま市内で開催されたイベント「まんまうるまブランドサミット ｉｎ ＵＲＵＭＡ」に出席した。

うるま市はこの日、「感動人口１００万人プロジェクト」として公式ファンクラブ「うるラバ」のリリースを発表。県外からの特別ゲストとして登壇した山本は「沖縄県には何度も来ているのですが、うるま市に来させていただいたのは初めてです」とあいさつした。

前日に大ファンの阪神タイガースの２軍キャンプ地や世界遺産「勝連城跡」、現代版組踊「肝高の阿麻和利」の稽古場などを巡り、“まんまうるま”を体験。「たくさんの所に連れて行っていただきました。勝連城跡だったり、あまわりパークで歴史や文化に触れさせていただきました。今日はお仕事前だったのですが、酒蔵に行き、泡盛の試飲や工場見学をさせていただきました。初めて見るもの、体験できることがまだこんなにあるのだと感じられる、非常に有意義な時間でした」と目を輝かせた。

「うるラバ」会員として登録された山本には、誕生日の７月１４日にちなみ、会員証番号「７１４」のパネルが贈られた。