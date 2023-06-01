櫻井翔＆天海祐希、エルフ荒川とセブン新CMでギャルピース披露 相葉雅紀も爽やかに挨拶
【モデルプレス＝2026/03/02】嵐の櫻井翔と相葉雅紀、女優の天海祐希が出演するセブン‐イレブンの新テレビCM「朝セブン最高篇」が、3月3日より全国放映開始される。
前回までのシリーズに引き続き、宇宙人アルバイト役に櫻井と相葉、オーナー役に天海が登場。さらに今回は、朝から元気いっぱいな客役としてエルフ・荒川を迎え、新メニューを前にしたやり取りや爽やかな挨拶を通して、1日の始まりに気分があがるひとときを描いたCMを届ける。
商品棚を見渡しながら、朝から元気いっぱいな客役の荒川が「新メニュー、いろいろ増えました？」と声をかけると、オーナー役の天海が「そうなんです！」と明るく応える。続いて櫻井も「ガブッとサンド、大人気なんです！」と商品をおすすめする。そのやり取りに荒川は思わず「朝セブン、最高〜！」と声をあげ、ギャルピース。つられて櫻井と天海も同じポーズを取り、店内は朝からノリのよい空気に包まれる。そんな声に反応して、相葉がレジの奥からひょっこり顔を出し、「おはようございます！」と爽やかに挨拶。その笑顔に、荒川は思わず「みつけた」とつぶやくが、相葉は気づかないまま、別の客にも同じように挨拶する。
その様子を見つめながら、天海が「彼女ステキね」とぽつりとつぶやくと、櫻井も「ホントですね」と静かに返し、朝の店内は優しく温かな場面に。忙しい朝でも、新メニューを選ぶ楽しさや店員の爽やかな挨拶を通して、1日の始まりに気分があがるひとときを描いたCMとなっている。
今回は、朝から元気いっぱいな客役として荒川が初登場。撮影現場では、櫻井や天海を前に「すごく緊張しています…」と少しそわそわした様子を見せていたが、その初々しくて可愛らしい姿に、櫻井と天海も思わず笑顔に。撮影の合間には、天海が冗談交じりに「私、怖い？」と問いかける場面も。荒川は少し緊張しながらも「怖いです（笑）」と返し、現場は笑いに包まれた。
次第に緊張がほぐれ、荒川も嬉しそうな表情を見せながら、和やかな雰囲気の中で撮影が進んでいった。CM本編でも印象的なギャルピースのシーンについては、荒川が「櫻井さんと天海さんのギャルピースが見られるなんて、全部が夢みたいです！」と目を輝かせる一幕もあり、共演を楽しんでいる様子がうかがえた。一方、相葉は爽やかな店員役そのままに、撮影中もにこやかな笑顔を披露。どちらの現場も、笑顔と笑い声の絶えない、終始明るく楽しい撮影現場となった。（modelpress編集部）
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
エルフ・荒川さんは自分のレギュラー番組によく出てもらっているのもあって、およそ隔週ペースで会っているので、このセブン‐イレブンの世界観の中でご一緒できるのは嬉しかったです。天海さんとも話したんですけど、少し緊張されているのがちょっと初々しいというか、そんな可愛らしい荒川さんが見られるんじゃないかと思います。
Q. 朝必ずやっているルーティーンはありますか。
結構、遮光性が高いカーテンで寝ているので、そのカーテンを全開に開けて、太陽の光を部屋に入れます。あと、カーテンを開けて、窓という窓を全部開けて外気を中に入れるのが好きなんです。冬の寒い時のキリッとした空気感で、朝がシャキッとする感じもありますね。たまにやっているルーティーンとしては、ストレッチ用の円柱型のポールに乗って、背中を伸ばしたりしています。ルーティーンと呼ぶほどでもないんですけど、時々やっている、という感じですね。
Q. サンドイッチに挟んでオリジナルサンドを作るとしたら何をいれますか。
今もありますが、ジムに行った後とかに、タンパク質を多めに取れるようなサンドイッチがあると嬉しいなと思います。コッペパンみたいな形で、ゆで卵やチキンが挟まっている商品はあるんですけど、サンドイッチの形で、もう少し別のタイプのタンパク質系があったらいいなと感じています。
どうしてもジムに行った後、そういうものに手が伸びがちなんですよね。プロテインだったり、タンパク質が取れる乳製品だったり、ゆで卵だったり、その一連の流れを「サンドイッチバージョン」にしたようなものがあったら嬉しいなと思います。
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
色々な方たちが加わってくださって、賑やかになり楽しいなと思います。エルフ・荒川さんも、宇宙人で元の星からずっと追いかけてきた、のように裏設定がしっかりしていて、驚きました。完成が楽しみですね。
Q. サンドイッチに挟んでオリジナルサンドを作るとしたら何をいれますか。
マヨネーズと卵の黄身と白身が混ざってるシンプルなたまごサンドが大好きなので、究極のたまごサンドを作りたいですね。あとカレーパンはあるのに、シチューのパンは見かけたことがないので、シチューのパンも冬はいいかもしれないですね。
Q. 朝必ずやっているルーティーンはありますか。
朝必ずやっているルーティーンとしては、決まった腸活グッズを摂り入れてます。納豆に関しては、ここの地域のこの納豆がサイズ感もちょうどよくて美味しいというのを自分で気づいて、そこから取り寄せています。
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
朝は、やっぱりセブン‐イレブンに寄って出勤されたり登校されたりしますので、1日を心よく送り出せる新商品が目白押しなのではないでしょうか。とても興味をそそられるものがたくさんありました。エルフ・荒川さんは、元気がよくてすごく可愛らしい方でした。とても緊張されていて「怖いですか」って聞いたら「怖いです」って言われました（笑）。すごい可愛らしい方でとても楽しい撮影でした。一生懸命頑張ってくださったので、素敵なCMになっていると思います。
Q. 朝必ずやっているルーティーンはありますか。
毎日飲んでいるお薬とかビタミンを飲むくらいですかね…それだけはルーティーンにしようと思っています。起きたらすぐに歯磨いて顔を洗う。それからご飯を食べます。お仕事のだんだんスケジュールが込み入ってきた時とか少しでも寝ていたいんですよね。だから朝起きて顔洗って歯磨いて、速攻出るみたいな感じで、ギリギリまで寝られるっていう時間を狙う。
Q. 美容で意識していることはありますか。
食べたいものを食べます。元気でいられるために、風邪をひいたりとか、それからお仕事を休んでしまったりとか、そういうことがないように健康には気を使います。湯船には必ず入るとか、トレーニングに行くとか、ジムに行くとか、そういうことぐらいですね。あとは美味しいものを美味しいってちゃんと思うこととかかな。でも撮影が込み入ってくると食べることに興味がなくなっていくんですよ。それはいけないと思うから、"金のシリーズ"を買っています。鮭でもいいですし、ハンバーグもお気に入りなんですけど、「あ、もうこれ一品これ付け足そう」っていうことが可能になるので、とても本当に重宝してます。
Q. サンドイッチに挟んでオリジナルサンドを作るとしたら何をいれますか。
野菜がすごく好きなので、アボカドとかいいですね。あと生ハムも好きだしな。レタス、キャベツもいいね。トマト、、チーズ、、ものすごい厚くなりそう（笑）。でもタンパク質もちゃんと取らなきゃいけないから、ささみ。分厚くなりそうですね。1回の食事で、野菜もタンパク質も取れたらいいなと思っていて、欲張りというか合理的というか、、できれば一食で済ませたいと思っちゃいます。
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
もう全部が夢のようでした。このCMが決まった日から、正直ずっとドッキリだと思っていたんです。今朝、櫻井さんにお会いしてご挨拶させていただいた時に、「あ、ほんまなんや」ってなって。そこからもう、すべてが本当にすごかったです。ずっと通っているセブン‐イレブンさんのCMに出られること自体がまずすごいですし、目の前に櫻井さんと天海さんがいらっしゃって。普段はこんなにうるさい私なんですけど、言葉が出ないくらいで、人生で一番、間違いなくぶち上がりました。あと、櫻井さんと天海さんの“ギャルピース”が見られるのって、このCMだけじゃないですか。これは本当にやばいと思います。日本中が釘付けになると思います。1人だけで写真撮影をしたじゃないですか。あの時は「いつどこでパイ投げられるんやろ」って、正直ずっとキョロキョロしていて、顔面にパイを投げられた時のコメントまで考えてました（笑）。なので写真撮影の時はそんな気持ちもあったんですけど、動画撮影に入ってからは、もうきっちり気持ちを切り替えて、「この夢の時間をちゃんと現実としてかみしめよう」「足を引っ張らないように頑張ろう」と思って臨みました。そして、櫻井さんも天海さんも本当に優しすぎて。「さすが一流やな…」って思いながら、ずっと包み込んでいただいていました。お二人の優しさに、一生ついていきますって思いました。
Q. 朝必ずやっているルーティーンはありますか。
私はもともと、整った生活ができていなかったんです。「ちゃんと生きてみたいな」って、ずっと思っていました。そんな中で、櫻井さんの番組に出演させていただいて、ロケに行ったことがきっかけで、生活が結構変わったんです。家の掃除をするようになったりして、その時、RIKACOさんが師匠みたいな存在で、掃除のやり方を教えてもらったりしました。それから、朝は必ずカーテンを開けて、窓も開けて、換気をするようになったんです。それがすごく気持ちよくて。朝、元気でいられるって、こんなに気持ちいいんだなって思いました。太陽を浴びて、風通しを良くして。私は「太陽」ってよく言われるんですけど、朝はその太陽と太陽が混ざり合う、みたいな時間を過ごしているのかもしれないです。朝、太陽に挨拶するというか、太陽同士のセッションみたいなものを、毎朝させていただいている気がします（笑）。
