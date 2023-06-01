福井梨莉華（C）LUCKMAN／KODANSHA

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの福井梨莉華が、2日発売の「ヤングマガジン」14号（講談社）の表紙に登場。美しいバストを披露している。

【写真】福井梨莉華、白ビキニ姿で美ボディ輝く

◆福井梨莉華「ヤンマガ」表紙登場


1st写真集『あいの道しるべ』が反響の福井が今号の表紙に登場。黒のチューブトップビキニに身を包み、美しいバストを披露したほか、白ビキニショットでは色っぽい表情で魅了。デビューから1年を経ての新境地を見せている。

◆夢乃きらり・晴こころも登場


そのほか、今号の巻中グラビアには夢乃きらり、巻末グラビアには晴こころが登場する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】