福井梨莉華、チューブトップビキニ姿で美バスト際立つ「ヤンマガ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの福井梨莉華が、2日発売の「ヤングマガジン」14号（講談社）の表紙に登場。美しいバストを披露している。
【写真】福井梨莉華、白ビキニ姿で美ボディ輝く
1st写真集『あいの道しるべ』が反響の福井が今号の表紙に登場。黒のチューブトップビキニに身を包み、美しいバストを披露したほか、白ビキニショットでは色っぽい表情で魅了。デビューから1年を経ての新境地を見せている。
そのほか、今号の巻中グラビアには夢乃きらり、巻末グラビアには晴こころが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
