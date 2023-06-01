“股下90cm”夢乃きらり、ビキニ姿で抜群プロポーション披露
【モデルプレス＝2026/03/02】アイドルグループ・ワッツ◎さーくるの夢乃きらりが、2日発売の「ヤングマガジン」14号（講談社）の巻中グラビアに登場。美しいボディを披露している。
【写真】24歳アイドル、美バスト＆美ウエスト披露
ヤンマガWebの人気企画「ヤンマガGリーグ！アイドル編」優勝記念として、夢乃が同誌に登場。自身初となるグアムを満喫する姿が掲載されている。
股下90cmの美しい脚を活かした抜群のスタイルが武器の夢乃。ビキニ姿で白い肌が輝く美しいボディを披露するなど、抜群のプロポーションを見せている。
今号の表紙は福井梨莉華。そのほか、巻末グラビアには晴こころが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆夢乃きらり、色白美ボディ輝く
◆表紙は福井梨莉華
