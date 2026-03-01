霜降りせいや『パンチドランク・ウーマン』に突然登場 “謎の男”役「自分でも謎のまま挑みました」
篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）第6話が1日に放送され、霜降り明星・せいやが“謎の男”役で登場した。
【写真】どうなっちゃうの!? 『パンチドランク・ウーマン』第6話ネタバレ写真
本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。
第6話では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが登場した。せいやは、警察が日下ホールディングスをマークしていることに危機感を覚える謎の男役。せいやが演じる男は何を知っていて、誰と繋がっているのか。そして、春臣殺害事件以降、日下秋彦（大澄賢也）に預けられている寿々が何者かによって脅迫されていることが明らかにされたこのタイミングでなぜ現れたのか。
ジェシーと仲が良いことで知られるせいやは、台本を読んだ感想を尋ねられると「まさかジェシーがあんなことになるなんて...衝撃です」とコメント。“謎の男”として出演した撮影については「自分でも謎のまま挑みました」とせいや流の表現で述懐。来週第7話の見どころについては「衝撃の事実が待ってますよ」とメッセージを寄せている。
8日放送の第7話では、こずえが、怜治の「俺は寿々を人質に取られて、親父を殺した罪を被れと脅された」という主張を裏付ける証拠を入手する。怜治を脅して罪を被せた黒幕は一体誰か!?春臣を殺した真犯人は!?真実を知ったこずえが、ついに道を踏み外す！ 『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』第1話~第3話、最新話は現在、TVerにて見逃し配信中。
