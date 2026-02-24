ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが１日、パーソナリティーを務めるＦｍ ｙｏｋｏｈａｍａ「Ｒｅｂｅｌｌｍｕｓｉｋ」（日曜・午後１１時半）に出演。２月１７日に死去した同バンドのドラムス・真矢さん（享年５６）を追悼した。

番組冒頭、「ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマーで真矢が先月１７日、新月の日、永眠しました」と静かな声で話し出すと「一つの奇跡が幕を閉じました。２０２０年にステージ４の大腸がんが発覚し、去年には脳腫瘍も発覚し、７回も手術。治療を続けてきましたが、先日、激動の人生の幕を閉じました」と追悼。

番組の最後に「真矢を失った衝撃はまだ自分の中で整理されていなくて言葉にできません。でも、残った者は否応なく人生を続けていかなくてはなりません」と話すと「いずれ心が整理された時、その時、ＬＵＮＡ ＳＥＡはどうなっていくべきか。その道筋も見えると思います。今は少しだけ時間がほしいです」とグループの今後についてコメントした。

ＳＵＧＩＺＯは真矢さんの死去が発表された先月２３日に自身のＳＮＳを更新。ライブ会場で自身が真矢さんに抱きつく写真をアップし「Ｄｅａｒ ｍｙ Ｂｅｓｔ Ｆｒｉｅｎｄ．本当に、本当に寂しい…」とだけつづっていた。

今月８日には、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで「真矢 献花式〜Ｅｔｅｒｎａｌ ＭｅＬｏＤｙ〜」と題した献花式が行われる。

ＳＵＧＩＺＯは昨年１２月１８日、自身運転の自動車でオートバイと接触する事故を起こして以降、活動を休止。今回の番組が活動再開の場となった。