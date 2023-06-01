放送中のTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』第7話のエンドロールにて、安田顕が出演していることが発表された。

本作は、直木賞作家・今村翔吾による同名大ヒット小説をアニメ化したエンタメ活劇。かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾（梅原裕一郎）が、崩壊した新庄藩の火消組を再建し、仲間たちとともに江戸で起こる謎の連続不審火「狐火」に立ち向かう姿を描く。

安田が演じるのは、謎の男・秀助。これまでの話数でも何度か登場している物語のキーパーソンであり、とある事件から「火消」に恨みを持っているという役どころだ。第7話終了時のエンドロールにて、安田が声を担当していることが明らかになった。

あわせて、3月8日放送の第8話「妖狐の正体」のあらすじと先行場面カットも公開。第8話では、江戸の町で青白い炎を上げる連続火事が発生。現場に残された“狐”の印から、源吾たちは正体不明の放火魔“狐火”の存在を知る。星十郎（小野賢章）は放火の手法を瓦斯（ガス）によるものと見抜くが、裏では“狐火”がさらに凶悪な陰謀を進めていて……。

●安田顕（秀助役）コメントこの度、秀助役を演じさせていただきました。台本を拝読した際の高揚感を今でも覚えています。アフレコ現場では、声優の方々の細やかな息遣いや言葉の強弱など、勉強させていただくことが多くありました。火消組の躍動、それを取り巻く人間模様には注目です。是非、ご覧ください。

