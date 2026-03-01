タレントの今泉佑唯が、出産を経て自身の体に起きたデリケートゾーンの深刻な変化について明かした。

【映像】今泉佑唯のデリケートゾーンの変化

3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストの今泉、伊藤千晃、フェムテック委員のマイ、産婦人科医の櫻井先生が集まり、人には言えない「フェムケア」をテーマに座談会が繰り広げられた。番組内では、30代から60代の女性の8割以上がデリケートゾーン（フェムゾーン）にトラブルを抱えているという調査結果をもとに、専門家を交えて具体的な解決策を模索する企画が展開された。

番組冒頭、フェムゾーンの悩みについて話題が及ぶと、今泉は「産後、体が変わりすぎちゃったというか…」と吐露した。特にニオイの変化や、定期的にカンジダを発症してしまうことに悩んでいるといい、「かゆくて寝れないときとかもあるので、対処の仕方がわからなくて困ってます」と、ママ友にも相談できず一人で抱え込んできたリアルな実態を語った。これを受け、フェムテック協会の資格を持つ伊藤は、ボディソープでの洗浄が刺激になりすぎている可能性を指摘。「いい常在菌も全部落ちてしまう」と語り、顔と同様に専用ソープで使い分けるケアの重要性を説いた。

後半には櫻井先生による正しい保湿方法のレクチャーも行われた。自浄作用を妨げないよう、洗うのは外側のみで良いとする一方で、保湿にはオイルの使用を推奨。指を第二関節まで挿入して内側から指圧マッサージをするという具体的な手法が紹介されると、滝沢は「思ったより挿れました」と驚きを見せた。今泉は「忘れないようにメモしていいですか」とスマホを取り出して熱心に記録するなど、自身の悩みを解決しようと真剣に聞き入っていた。