3児の母でモデルの近藤千尋が、娘たちへのデリケートゾーンの洗い方や性教育についての切実な悩みを明かした。

【映像】近藤千尋の3人の娘たち

3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの近藤、滝沢眞規子、峯岸みなみに加え、ゲストの今泉佑唯、伊藤千晃、フェムテック委員のマイ、産婦人科医の櫻井先生が集まり、人には言えない「フェムケア」の内緒話をテーマに座談会が繰り広げられた。番組内では、多くの女性が抱えるかゆみやニオイといったトラブルに対し、母親としての視点からも議論が交わされた。

現在、8歳と6歳の娘を持つ近藤は「娘を洗うときもすごい難しくて」と切り出した。6歳の下の子にはまだ洗ってあげることもあるというが、8歳の上の子は自分で洗えるようになっているという。近藤は「だいじ（デリーケートゾーンの意）、だいじは人には絶対に触らせちゃダメだよっていう教育をしてるから、私が洗うのももうおかしいかなと思って。でもたまに、ちゃんと洗えてんのかなってすごい心配になる」と、防犯意識の教育と清潔を保つためのケアとの間で揺れる親心を吐露した。これに対し櫻井先生は、内側は自浄作用があるため洗う必要はなく、外側のひだを専用のボディーソープなどの泡で優しく洗うよう指導すれば良いとアドバイスを送った。