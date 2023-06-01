櫻井翔＆相葉雅紀、朝のルーティーン語る セブン‐イレブン新CMではギャルピースも
5人組グループ・嵐の櫻井翔、相葉雅紀が、3月3日から放送されるセブン‐イレブン・ジャパンの新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズ第7弾の新テレビCM「朝セブン最高篇」に出演する。新CM放送に合わせて出演者らのインタビューも公開された。
【写真】“ビッグサイズ”の名刺を持つ相葉雅紀＆櫻井翔
同シリーズは、セブン‐イレブンを舞台に、櫻井と相葉が演じる宇宙人がアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中でセブン‐イレブンの商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描いている。
「朝セブン最高篇」では、前回までのシリーズに引き続き、櫻井と相葉の宇宙人アルバイト役のほか、天海祐希がオーナー役として登場。さらに今回は、朝から元気いっぱいな客役にエルフ・荒川を迎える。CMには、朝のセブン‐イレブンを舞台に、新メニューを前にしたやり取りやさわやかなあいさつを通して、1日の始まりに気分が上がるひとときが描かれている。櫻井、天海、荒川がギャルピースをする印象的なシーンも。
撮影現場では、荒川が櫻井や天海を前に「すごく緊張しています…」と少しそわそわした様子を見せていたという。その初々しくてかわいらしい姿に、櫻井と天海も思わず笑顔に。
撮影の合間には、天海が冗談交じりに「私、怖い？」と問いかける場面も。荒川は少し緊張しながらも「怖いです（笑）」と返し、現場は笑いに包まれていた。次第に緊張がほぐれ、荒川もうれしそうな表情を見せながら、和やかな雰囲気の中で撮影が進行。CM本編でも印象的なギャルピースのシーンについては、荒川が「櫻井さんと天海さんのギャルピースが見られるなんて、全部が夢みたいです！」と目を輝かせる一幕もあり、共演を楽しんでいる様子だったという。
一方、相葉はさわやかな店員役そのままに、撮影中もにこやかな笑顔を披露。どちらの現場も、笑顔と笑い声の絶えない、終始明るく楽しい撮影現場となった。
■櫻井翔インタビュー
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
エルフ・荒川さんは自分のレギュラー番組によく出てもらっているのもあって、およそ隔週ペースで会っているので、このセブン‐イレブンの世界観の中でご一緒できるのはうれしかったです。天海さんとも話したんですけど、少し緊張されているのがちょっと初々しいというか、そんなかわいらしい荒川さんが見られるんじゃないかと思います。
Q. 今回のCMは「朝から元気に、朝セブン！」がテーマですが、朝必ずやっているルーティーンはありますか。
結構、遮光性が高いカーテンで寝ているので、そのカーテンを全開に開けて、太陽の光を部屋に入れます。あと、カーテンを開けて、窓という窓を全部開けて外気を中に入れるのが好きなんです。冬の寒い時のキリッとした空気感で、朝がシャキッとする感じもありますね。たまにやっているルーティーンとしては、ストレッチ用の円柱型のポールに乗って、背中を伸ばしたりしています。ルーティーンと呼ぶほどでもないんですけど、時々やっている、という感じですね。
Q. サンドイッチに挟んでオリジナルサンドを作るとしたら何をいれますか。
今もありますが、ジムに行った後とかに、タンパク質を多めに取れるようなサンドイッチがあるとうれしいなと思います。コッペパンみたいな形で、ゆで卵やチキンが挟まっている商品はあるんですけど、サンドイッチの形で、もう少し別のタイプのタンパク質系があったらいいなと感じています。
どうしてもジムに行った後、そういうものに手が伸びがちなんですよね。プロテインだったり、タンパク質が取れる乳製品だったり、ゆで卵だったり、その一連の流れを「サンドイッチバージョン」にしたようなものがあったらうれしいなと思います。
Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
朝の忙しい時間帯でも、おにぎりやパンを手に取ってもらうことで、元気になってもらえたらいいな、そんなセブン‐イレブンの朝の楽しい空気感が伝わるCMになっていると思います。ぜひご覧ください。
■相葉雅紀インタビュー
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
いろいろな方たちが加わってくださって、賑やかになり楽しいなと思います。エルフ・荒川さんも、宇宙人で元の星からずっと追いかけてきた、のように裏設定がしっかりしていて、驚きました。完成が楽しみですね。
Q. サンドイッチに挟んでオリジナルサンドを作るとしたら何をいれますか。
マヨネーズと卵の黄身と白身が混ざってるシンプルなたまごサンドが大好きなので、究極のたまごサンドを作りたいですね。あとカレーパンはあるのに、シチューのパンは見かけたことがないので、シチューのパンも冬はいいかもしれないですね。
Q. 今回のCMは「朝から元気に、朝セブン！」がテーマですが、朝必ずやっているルーティーンはありますか。
朝必ずやっているルーティーンとしては、決まった腸活グッズを取り入れてます。納豆に関しては、ここの地域のこの納豆がサイズ感もちょうどよくておいしいというのを自分で気づいて、そこから取り寄せています。
Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
朝はバタバタしがちですが、朝ごはんを食べることで、自然と元気が出てくる、そんな瞬間が伝わるCMになっていたらうれしいです。ぜひご覧ください。
■天海祐希インタビュー
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
朝は、やっぱりセブン‐イレブンに寄って出勤されたり登校されたりしますので、1日を心よく送り出せる新商品が目白押しなのではないでしょうか。とても興味をそそられるものがたくさんありました。
エルフ・荒川さんは、元気がよくてすごくかわいらしい方でした。とても緊張されていて「怖いですか」って聞いたら「怖いです」って言われました(笑) すごいかわいらしい方でとても楽しい撮影でした。 一生懸命頑張ってくださったので、素敵なCMになっていると思います。
Q. 今回のCMは「朝から元気に、朝セブン！」がテーマですが、朝必ずやっているルーティーンはありますか。
毎日飲んでいるお薬とかビタミンを飲むくらいですかね…それだけはルーティーンにしようと思っています。起きたらすぐに歯磨いて顔を洗う。それからご飯を食べます。お仕事のだんだんスケジュールが込み入ってきた時とか少しでも寝ていたいんですよね。だから朝起きて顔洗って歯磨いて、速攻出るみたいな感じで、ギリギリまで寝られるっていう時間を狙う。
Q. 美容で意識していることはありますか。
食べたいものを食べます。元気でいられるために、風邪をひいたりとか、それからお仕事を休んでしまったりとか、そういうことがないように健康には気を使います。湯船には必ず入るとか、トレーニングに行くとか、ジムに行くとか、そういうことぐらいですね。あとはおいしいものをおいしいってちゃんと思うこととかかな。でも撮影が込み入ってくると食べることに興味がなくなっていくんですよ。それはいけないと思うから、"金のシリーズ"を買っています。鮭でもいいですし、ハンバーグもお気に入りなんですけど、「あ、もうこれ一品これ付け足そう」っていうことが可能になるので、とても本当に重宝してます。
Q. サンドイッチに挟んでオリジナルサンドを作るとしたら何をいれますか。
野菜がすごく好きなので、アボカドとかいいですね。あと生ハムも好きだしな。レタス、キャベツもいいね。 トマト、、チーズ、、ものすごい厚くなりそう(笑) でもタンパク質もちゃんと取らなきゃいけないから、ささみ。 分厚くなりそうですね。1回の食事で、野菜もタンパク質も取れたらいいなと思っていて、欲張りというか合理的というか、、できれば一食で済ませたいと思っちゃいます。
Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
今回のCMは、セブン‐イレブンの朝ごはんをきっかけに1日が気持ちよく始まる、そんな場所でありたいという思いが込められたCMです。
お客様役の荒川さんとの元気がでるやりとりにぜひご注目ください。
■エルフ・荒川インタビュー
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
もう全部が夢のようでした。このCMが決まった日から、正直ずっとドッキリだと思っていたんです。今朝、櫻井さんにお会いしてごあいさつさせていただいた時に、「あ、ほんまなんや」ってなって。そこからもう、すべてが本当にすごかったです。ずっと通っているセブン‐イレブンさんのCMに出られること自体がまずすごいですし、目の前に櫻井さんと天海さんがいらっしゃって。普段はこんなにうるさい私なんですけど、言葉が出ないくらいで、人生で一番、間違いなくぶち上がりました。あと、櫻井さんと天海さんの“ギャルピース”が見られるのって、このCMだけじゃないですか。これは本当にやばいと思います。日本中がくぎづけになると思います。
1人だけで写真撮影をしたじゃないですか。あの時は「いつどこでパイ投げられるんやろ」って、正直ずっとキョロキョロしていて、顔面にパイを投げられた時のコメントまで考えてました（笑）。なので写真撮影の時はそんな気持ちもあったんですけど、動画撮影に入ってからは、もうきっちり気持ちを切り替えて、「この夢の時間をちゃんと現実としてかみしめよう」「足を引っ張らないように頑張ろう」と思って臨みました。
そして、櫻井さんも天海さんも本当に優しすぎて。「さすが一流やな…」って思いながら、ずっと包み込んでいただいていました。お二人の優しさに、一生ついていきますって思いました。
Q. 今回のCMは「朝から元気に、朝セブン！」がテーマですが、朝必ずやっているルーティーンはありますか。
私はもともと、整った生活ができていなかったんです。「ちゃんと生きてみたいな」って、ずっと思っていました。そんな中で、櫻井さんの番組に出演させていただいて、ロケに行ったことがきっかけで、生活が結構変わったんです。家の掃除をするようになったりして、その時、RIKACOさんが師匠みたいな存在で、掃除のやり方を教えてもらったりしました。それから、朝は必ずカーテンを開けて、窓も開けて、換気をするようになったんです。それがすごく気持ちよくて。朝、元気でいられるって、こんなに気持ちいいんだなって思いました。太陽を浴びて、風通しを良くして。私は「太陽」ってよく言われるんですけど、朝はその太陽と太陽が混ざり合う、みたいな時間を過ごしているのかもしれないです。朝、太陽にあいさつするというか、太陽同士のセッションみたいなものを、毎朝させていただいている気がします（笑）。
Q. CMでは気になる商品はありましたか？
あの「相盛（あいもり）おむすび」、めっちゃ気になります。しかもCMでも出していただいた、高菜と明太子の組み合わせが本当に大好きで。もう、神みたいな組み合わせやなって思いました。
普段からおにぎりとかご飯ものは大好きで、明太子と高菜って、やっぱり最高やなっていう感じで、早く食べたいです。もし自分でおにぎりを作るとしたら、「これ神やな」っていう具材は、正直もう1位は出されちゃった感じでした。セブン‐イレブンさんの明太子×高菜は、もう言いたくなります（笑）。じゃあ2位を挙げるなら……やっぱり鮭とテキーラですね。鮭はやっぱり安定で大好きです。あとは、卵黄とかもいいですよね。私、目玉焼きが大好きで、目玉焼きご飯で食べるのもすごく好きなんです。だったら、目玉焼きをおにぎりに入れてみたいなって思います。ソーセージとかと合わせてもおいしそうですし。やっぱりギャルとしては、エッグは外せないかなって思います。上にの乗せるのもいいですよね。
Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
ハッシュターグ！エルフ 荒川 です！みんな聞いて、やばい。私、セブン‐イレブンさんのCMに登場します！もう夢すぎ！夢すぎ！もう興奮が止まりません。今回のCMでは、「朝セブン最高！」って叫ばせてもらってるんやけど、みんなも朝からセブン‐イレブンに行って、1日をぶち上げてみてね！明るく元気をお届けできるCMになっているので、みんなぜひ見てねー！
