17歳で第一子を出産し、現在は5人の子供を育てる33歳のママの、その若々しい美貌とパワフルな生き方がスタジオに衝撃を与えた。

【映像】可愛すぎる大家族ママ（33）の顔面（アップあり）

ABEMAの『秘密のママ園』に出演したカオリママは、33歳にして高校生から幼稚園児まで5人の子供を持つ大家族の母である。密着VTRが始まり、15歳の長女・ミリアと並んで登場すると、スタジオの滝沢眞規子や近藤千尋、峯岸みなみらMC陣からは「ええーっ！」「若い！」「ママなの？」「姉妹みたい」と驚きの声が上がった。33歳で15歳の娘がいるという親子でありながら、まるで姉妹のように見えるその美貌に、今泉佑唯や伊藤千晃らゲスト陣も釘付けとなった。

番組では、カオリママの驚きの結婚生活も明かされた。現在の夫であるコウタとは中学2年生の時に出会い、カオリママが17歳の時に出産。一度は離婚を経験し、シングルマザーとして2人の子供を育てていた時期もあったが、4年間の別離を経て同じ相手と再婚したという。カオリママは「1回旦那と離婚してて、また同じ人と再婚してます」と語り、スタジオを驚愕させた。再婚後はさらに3人の子供に恵まれ、現在は7人の大家族として大阪で暮らしている。