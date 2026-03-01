◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１日、オーストリア・バートミッテルンドルフ）

フライングヒルによる男子個人第２２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２３５メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、合計３９２・８点で８位に入った。

１回目に向かい風をうまくつかむと２２９メートルの好飛躍で３位にわずか０・１点差の４位につけた。今季９度目の表彰台を目指して飛んだ２回目は、２１８メートルにとどまり順位を落とした。

２６年ミラノ・コルティナ五輪後の初のＷ杯となった２月２８日の個人第２１戦に続く８位。２本そろわず表彰台には届かなかったとはいえ、徐々に調子を取り戻しているのも確か。現在、Ｗ杯個人総合は２位。ここからラストスパートをかけていく。

内藤智文（山形市役所）は自己最高の４位、同じく五輪代表の中村直幹（フライングラボラトリー）は６位だった。

五輪で３つのメダルを獲得した二階堂蓮（日本ビール）は中東情勢の悪化の影響などを受け、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・ドバイで足止めされ、個人第２１戦に続き出場できなかった。