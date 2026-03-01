お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）が1日放送の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）でのCMで起用された美容外科「高須クリニック」に登場。松本の登場にネットも大盛り上がりとなった。

CMでは高須院長がヘリコプターを操縦し、移動する恒例のシーンから始まり、会議している様子が流れた。その中で、高須院長がアップにされると、隣に黒髪のカツラをかぶりメガネをかけ、ひげをたくわえた松本の姿が一瞬だけ映し出されていた。

この登場にネットでは「こんなところに松本さんが(笑)」「めちゃ笑った」「高須クリニックのCM最高…！！！」「違うバージョンにもまっちゃんおるんかな。次のCMもたのしみ！」「松ちゃんまじで溶け込んでた笑」「え！？松ちゃんいた！？？？」「ウォーリーを探せみたいになってたww」「まっちゃんおった！ｗ」「松ちゃん映った？？」といった声で盛り上がりを見せた。

今年2月に高須克弥氏（81）が、自身SNSで松本の起用を発表。3月から放送されると告知していた。松本は2024年1月に活動休止を発表してから地上波テレビには登場しておらず、約2年ぶりとなった。