17歳で第一子を授かるも、流産の危機に直面した過酷な過去を乗り越え、現在は5人の子供を育てる33歳のママが、命を懸けて家族を守り抜く決意を明かした。

【映像】「若すぎる」“5人兄弟の大家族”の美人ママの現在の姿（33歳）

ABEMAの『秘密のママ園』に出演したカオリママは、自身の原点となる壮絶なエピソードを語った。中学2年生で出会った現在の夫・コウタさんと15歳で交際を始め、17歳で妊娠。当時、実母からは「今することではない」と猛烈な反対を受けた。そんな中、妊娠2ヶ月の頃に激しい出血に見舞われ、医師からは「（流産の）覚悟はしておいてください」と宣告される事態に陥った。しかし、絶望の中で受けたエコー検査で、力強く動く赤ちゃんの心拍を確認。反対していた実母もその姿に涙を流し、カオリママ自身も「絶対この子を守らなきゃ」と強く心に誓ったという。

無事に長女を出産したカオリママだったが、その後の生活も波乱の連続であった。親の反対を押し切って産んだという強い負い目から「もう親には頼れない」と自立を急ぎ、夫と二人で高校を中退して家庭を築いた。夫の給料が15万円ほどという経済的に苦しい状況下、朝は新聞配達、昼は倉庫整理と働き詰める夫を支え、自らは子育てに奔走した。しかし、「親と同居したい」というコウタさんと価値観が合わず入籍わずか1年で一度は離婚。4年間のシングルマザー生活を経て、家族への深い愛を再確認した二人は再び同じ相手との再婚を果たし、現在の7人大家族を作り上げたのである。