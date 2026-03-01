#225 ゲストはMATSURIから喋りの立つ精鋭が揃い踏み。お祭り騒ぎになりつつも最後はクリス松村さんの時間になった日曜地獄
オープニングトーク
岡田「１週間早いで」
先週と同じ岡田師匠の一言から始まった今週のおかしば。
柴田さんからも「またですか？」というツッコミが入りましたが、２週に渡って言いたいぐらいこの１週間は早かったみたいです。
柴田「何かを考える間もなくスケジュールがギューギューで１週間過ごされたんですか？」
岡田「そこまでギューギューじゃない」
このやり取りも先週あったような・・・。そこから師匠が１週間を振り返ったのですが・・・、「先週おかしばが終わってワンニャン菊地とラーメン食べ行って、先週はそれぐらいやな」
薄い、とにかく薄い。※師匠の名誉のために。新幹線で大阪や名古屋を３往復していた事が後に判明しました。
そんな「おかしーばのオープニングトーク」ですが、そこから「ピロリ菌」の話になりました。
柴田さんが検査でピロリ菌を見つかり、可愛らしい名前の割に恐ろしい菌でお馴染みの「ピロリ菌」。本番前から仕上がっていた「ピロリ菌漫談」を披露してくれました。
柴田「カッコつける訳じゃないけど薬を７錠飲んでて～」
柴田「ピロリ菌と良いお付き合いさせて頂いていて」
柴田「今、少しずついなくなっていって少し違和感があります。長い人生で苦楽を共にしてますから」
柴田「ピロなりって呼んでるんですけど」
岡田「山粼ピロなり、相方やないか！」
そして当番組を一番聞いてくれているドンピシャ世代は７０代という事で「ピロリ菌経験者は語るメール」が多数届きました。ありがとうございます。
柴田さんの健康を全員が祈ってます。
ゲスト「MATSURI」
夢を諦めないアイドルグループ「MATSURI」が登場。
フジテレビ「ぽかぽか」でお馴染みの６人組グループです。
今回は小野寺翼さん、橋爪健二さん、柳田優樹さんが来てくれました。打ち合わせでなぜこの３人なのか聞いてみると「喋りが好きな３人」とのこと。
本番が始まると、これまでの経歴やこれからの話など、スムーズなやり取りで鋭い舌鋒を見せてくれました。
まずは冒頭のあいさつ。
３人「せせぇぇ～のお、ままつりりぃだわっしょい！」
息が合わず・・・。
３人「せ～の、まつりだわっしょい！」
岡田「せ～のは要らないのでなしでお願いします」
３人「・・・、まままつりだわっしょい！」
謎の沈黙が流れ、ここであいさつは諦めることにしました。
３人「せーの無しでやった事ないんですよ。せーの込みなんです」
そこからのトークは様々なことを経験してこの場所に辿り着いたということで、「ぽかぽかにで始めた時の話」「SHOWーWAとの関係」など、険しい道のりを語ってくれました。
翼「小さい頃から芸能界への憧れがあり、１０代で別のグループでメジャーデビューしたのですが、コロナなどもあって、アイドルを辞めて。２年間芸能界から離れていたのですが、そんな時にオーディションの話があり、最後のチャンスと思って応募しました」
優樹「２４歳で群馬県から上京しまして。最初の３ヶ月は泣いていました。３０歳でアニメの主題歌を歌うユニットでメジャーデビュー。YouTuberとしては登録者数は４０万人ぐらいいました。ただ音楽をやりたいという思いがあり、その時にインスタのダイレクトメールでこのオーディションの話が来て、めちゃめちゃ怪しかったのですが、思い切って飛び込んで今ここにいます。」
岡田「優樹は怪しい宝石売りの様な声をしている」
柴田「俺も広瀬すずちゃんからパーティへのお誘いメールがくるのよ」
健二「僕は高校生で音楽の道を目指しまして、そこから東京でインディーズ活動をしていました。そこからごみ収集の仕事をしていたのですが。その時にインスタのダイレクトメールで秋元康監修って書いてあって、めちゃめちゃ怪しかったので。詐欺かな～と思ってそのまま放置していたのですが、締切５分前にエントリーしました」
とにかくみんな怪しがっていたみたいです。
そして申し子から質問メールもきました。
「これからの目標は？」
翼「世界遺産検定１級取得」
岡田「優樹は？」
柴田「喋りが通販の販売員の喋りだから包丁を売りたいとかかな～」
優樹「歌の部分で新たな領域にいきたい。そこで今日売りたい商品がカラオケマイクです」
健二「音楽目指す前にレーサーになりたくて、今年は国内のB級ライセンスを取りに行きたい」
※健二さんの前で「時間がなくなちゃったので健二は無しで・・・」という天丼が毎回繰り広げられています。
最後は翼さんがラジオで共演しているクリス松村さんからメッセージ！（どんな流れ？）
岡田「クリ松に関わるのはやめなさい」
翼「岡田さん、私あなたが会った時に俺のデコピン（大谷翔平の愛犬）やからな～って言ってくれたのに全然会ってくれないじゃない。これをオンで言いなさい！」
クリ松に関わるのはやめなさい！！！
メッセージテーマ「引っ越し事件簿」
今日から３月、引っ越しシーズン到来です。
まずは柴田さんが引っ越しエピソードを披露。これまで引っ越してきた回数は「２０回以上」、かなり多い部類に入るのではないでしょうか。
若手芸人時代は１年ごとに良い場所、良い家に住んでやるぜ！という気概を持って過ごしていたそうで（らしいエピソードです）、１年間お金を貯めて引っ越しを繰り返す日々を送っていました。東京の西の方から「事務所の近く」、「劇場のある新宿、渋谷に近い場所」、「山手線の内側」、「THE都会」と徐々に都心に近づいて行ったそうです。
ただ電車移動ではなく「バイク移動」だったということで、電車の便は関係なかった事が判明しました。
岡田「長々となんの話やったんや！」
一方の岡田師匠も結構な数の引っ越しをしているとのこと。色んな街に住んだ方が良いという事には激しく同意していました。街を知ることで人生が豊かになる、的な話をしています。
岡田師匠の住みたい街は「ウソでも横浜」柴田さんは「ウソですがマンハッタン」
なんでありの様相へ突入。そこからは夢想トークをしております。
おかしばの申し子たちからもたくさんのメールが届きました。
「前の住人の彼女が合鍵を使って家に入ってきた」「旦那のいない隙に引っ越しする妻子、そこに現れた義母」など、若干ホラーってます。「ほん怖」です。
爆笑！おかしば大喜利
お題は「拍手するか迷った出来事を教えてください」
第１３シーズンは残り１ヶ月まだまだ分かりません、といつも言っていますが、今回はどうなんでしょう。ただただ楽しんでくれたらと思います。
それでは＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻の全回答＞です。
＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞
⭐︎ハイキングウォーキングさんがゲップをせずに山手線の駅を全て言えてしまった時
⭐︎元カレと自分の親友の結婚報告
⭐︎夫の昇給とともに単身赴任が決まった時
⭐︎子どもが「賞をとったよ！」と見せてくれたのが、「がんばりま賞」だった時
⭐︎ヒーローが悪者をボッコボコにやっつけているヒーローショー
＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞
◎入社３ヶ月で寿退社
◎全然仕事しない人が勤続２０年の表彰をされた時
◎おじさんが落ちてきた鳩のフンを手でキャッチし、ドヤ顔でこっちを見てきた時
◎３分間ひと笑いもなく漫才が終了した時
◎喪主の挨拶で「故人とかけまして迷惑系ユーチューバーと解くその心は、どちらもよく燃えるでしょう」で締めた時
来週のお題は「ビートたけしがプロデュースするたけし坂４６、その特徴は？」
回答例）センターは熱湯風呂に浸かれた時間で決める
回答例）センターはきよしさん
エンディング&業務連絡
エンディングトークは調査隊の池城どんぐしさんと中継コーナー担当の小宅世人アナと一緒にお送りしました。
エンディング中は終始みんなで小宅アナのお土産である「WBC柿の種」を食べています（どんなラジオ？）。
調査隊コーナーで納得の出来ではなかったどんぐしさんですが（僕の責任でもあります。本番前は乗り切れる気もしていたのですが・・・）、おかしばの申し子から温かいメールが届き、傷を癒すことができました（支えられています）。
そして途中話すことがなくなり（どんなラジオ？）、岡田師匠から「小宅前髪切った？」という会話でラスト１分乗り切ることができました。
来週はゲストは無し。
メッセージテーマが「卒業できたこと」です。
「夜中に我慢できずに食べていたお菓子」「入会して行っていなかったジム」「７年かかった大学卒業」などなど、ようやく卒業できたことを教えて下さい。
メールを読まれた方に「番組ステッカー」をプレゼントします。（⚠️お名前、ご住所、ご連絡先をお忘れなく）
BDSバイクセンサーpresents「私のこだわり伝わりまセンサー」では周囲に理解されないこだわりメールを募集しています。
イメージガールの竹川由華がメールを読んで、バイクあるあるを言います。
こちらはメールを読まれた方に「コラボステッカー」をプレゼントします。
おかしば調査隊は「タルタル関数」が登場。物価高が止まらない日本、「東京の不動産事情」を調査しています。
放送前はスポーツの話で盛り上がりました。
「WBC」「冬のスポーツ」「プロ野球」などなど。そんな中で師匠から振られた「最近のお笑い界はどう？」という話題。
なぜかまったく話が広がらなかったです。。。
「お笑い界はどう？」という言葉が宙を浮いて、ヒラヒラと遥か彼方へ飛んで行きました。
その辺りの模様は「おかしば公式YouTube」にアップ予定です。是非是非ご覧ください。柴田さんのおにぎり爆食いも入っているでしょう。
閉店ガラガラSeeYou～～！！
X：https://x.com/okashi_joqr
Podcast：https://podcastqr.joqr.co.jp
YouTube：https://www.youtube.com/@okashi_joqr916