オープニングトーク



岡田「１週間早いで」

先週と同じ岡田師匠の一言から始まった今週のおかしば。

柴田さんからも「またですか？」というツッコミが入りましたが、２週に渡って言いたいぐらいこの１週間は早かったみたいです。

柴田「何かを考える間もなくスケジュールがギューギューで１週間過ごされたんですか？」

岡田「そこまでギューギューじゃない」

このやり取りも先週あったような・・・。そこから師匠が１週間を振り返ったのですが・・・、「先週おかしばが終わってワンニャン菊地とラーメン食べ行って、先週はそれぐらいやな」

薄い、とにかく薄い。※師匠の名誉のために。新幹線で大阪や名古屋を３往復していた事が後に判明しました。

そんな「おかしーばのオープニングトーク」ですが、そこから「ピロリ菌」の話になりました。

柴田さんが検査でピロリ菌を見つかり、可愛らしい名前の割に恐ろしい菌でお馴染みの「ピロリ菌」。本番前から仕上がっていた「ピロリ菌漫談」を披露してくれました。

柴田「カッコつける訳じゃないけど薬を７錠飲んでて～」

柴田「ピロリ菌と良いお付き合いさせて頂いていて」

柴田「今、少しずついなくなっていって少し違和感があります。長い人生で苦楽を共にしてますから」

柴田「ピロなりって呼んでるんですけど」

岡田「山粼ピロなり、相方やないか！」

そして当番組を一番聞いてくれているドンピシャ世代は７０代という事で「ピロリ菌経験者は語るメール」が多数届きました。ありがとうございます。

柴田さんの健康を全員が祈ってます。

ゲスト「MATSURI」



夢を諦めないアイドルグループ「MATSURI」が登場。

フジテレビ「ぽかぽか」でお馴染みの６人組グループです。

今回は小野寺翼さん、橋爪健二さん、柳田優樹さんが来てくれました。打ち合わせでなぜこの３人なのか聞いてみると「喋りが好きな３人」とのこと。

本番が始まると、これまでの経歴やこれからの話など、スムーズなやり取りで鋭い舌鋒を見せてくれました。

まずは冒頭のあいさつ。

３人「せせぇぇ～のお、ままつりりぃだわっしょい！」

息が合わず・・・。

３人「せ～の、まつりだわっしょい！」

岡田「せ～のは要らないのでなしでお願いします」

３人「・・・、まままつりだわっしょい！」

謎の沈黙が流れ、ここであいさつは諦めることにしました。

３人「せーの無しでやった事ないんですよ。せーの込みなんです」

そこからのトークは様々なことを経験してこの場所に辿り着いたということで、「ぽかぽかにで始めた時の話」「SHOWーWAとの関係」など、険しい道のりを語ってくれました。

翼「小さい頃から芸能界への憧れがあり、１０代で別のグループでメジャーデビューしたのですが、コロナなどもあって、アイドルを辞めて。２年間芸能界から離れていたのですが、そんな時にオーディションの話があり、最後のチャンスと思って応募しました」

優樹「２４歳で群馬県から上京しまして。最初の３ヶ月は泣いていました。３０歳でアニメの主題歌を歌うユニットでメジャーデビュー。YouTuberとしては登録者数は４０万人ぐらいいました。ただ音楽をやりたいという思いがあり、その時にインスタのダイレクトメールでこのオーディションの話が来て、めちゃめちゃ怪しかったのですが、思い切って飛び込んで今ここにいます。」

岡田「優樹は怪しい宝石売りの様な声をしている」

柴田「俺も広瀬すずちゃんからパーティへのお誘いメールがくるのよ」

健二「僕は高校生で音楽の道を目指しまして、そこから東京でインディーズ活動をしていました。そこからごみ収集の仕事をしていたのですが。その時にインスタのダイレクトメールで秋元康監修って書いてあって、めちゃめちゃ怪しかったので。詐欺かな～と思ってそのまま放置していたのですが、締切５分前にエントリーしました」

とにかくみんな怪しがっていたみたいです。

そして申し子から質問メールもきました。

「これからの目標は？」

翼「世界遺産検定１級取得」

岡田「優樹は？」

柴田「喋りが通販の販売員の喋りだから包丁を売りたいとかかな～」

優樹「歌の部分で新たな領域にいきたい。そこで今日売りたい商品がカラオケマイクです」

健二「音楽目指す前にレーサーになりたくて、今年は国内のB級ライセンスを取りに行きたい」

※健二さんの前で「時間がなくなちゃったので健二は無しで・・・」という天丼が毎回繰り広げられています。

最後は翼さんがラジオで共演しているクリス松村さんからメッセージ！（どんな流れ？）

岡田「クリ松に関わるのはやめなさい」

翼「岡田さん、私あなたが会った時に俺のデコピン（大谷翔平の愛犬）やからな～って言ってくれたのに全然会ってくれないじゃない。これをオンで言いなさい！」

クリ松に関わるのはやめなさい！！！

メッセージテーマ「引っ越し事件簿」



今日から３月、引っ越しシーズン到来です。

まずは柴田さんが引っ越しエピソードを披露。これまで引っ越してきた回数は「２０回以上」、かなり多い部類に入るのではないでしょうか。

若手芸人時代は１年ごとに良い場所、良い家に住んでやるぜ！という気概を持って過ごしていたそうで（らしいエピソードです）、１年間お金を貯めて引っ越しを繰り返す日々を送っていました。東京の西の方から「事務所の近く」、「劇場のある新宿、渋谷に近い場所」、「山手線の内側」、「THE都会」と徐々に都心に近づいて行ったそうです。

ただ電車移動ではなく「バイク移動」だったということで、電車の便は関係なかった事が判明しました。

岡田「長々となんの話やったんや！」

一方の岡田師匠も結構な数の引っ越しをしているとのこと。色んな街に住んだ方が良いという事には激しく同意していました。街を知ることで人生が豊かになる、的な話をしています。

岡田師匠の住みたい街は「ウソでも横浜」柴田さんは「ウソですがマンハッタン」

なんでありの様相へ突入。そこからは夢想トークをしております。

おかしばの申し子たちからもたくさんのメールが届きました。

「前の住人の彼女が合鍵を使って家に入ってきた」「旦那のいない隙に引っ越しする妻子、そこに現れた義母」など、若干ホラーってます。「ほん怖」です。

爆笑！おかしば大喜利



お題は「拍手するか迷った出来事を教えてください」

第１３シーズンは残り１ヶ月まだまだ分かりません、といつも言っていますが、今回はどうなんでしょう。ただただ楽しんでくれたらと思います。

それでは＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻の全回答＞です。

＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞

⭐︎ハイキングウォーキングさんがゲップをせずに山手線の駅を全て言えてしまった時

⭐︎元カレと自分の親友の結婚報告

⭐︎夫の昇給とともに単身赴任が決まった時

⭐︎子どもが「賞をとったよ！」と見せてくれたのが、「がんばりま賞」だった時

⭐︎ヒーローが悪者をボッコボコにやっつけているヒーローショー

＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞

◎入社３ヶ月で寿退社

◎全然仕事しない人が勤続２０年の表彰をされた時

◎おじさんが落ちてきた鳩のフンを手でキャッチし、ドヤ顔でこっちを見てきた時

◎３分間ひと笑いもなく漫才が終了した時

◎喪主の挨拶で「故人とかけまして迷惑系ユーチューバーと解くその心は、どちらもよく燃えるでしょう」で締めた時

来週のお題は「ビートたけしがプロデュースするたけし坂４６、その特徴は？」

回答例）センターは熱湯風呂に浸かれた時間で決める

回答例）センターはきよしさん

エンディング&業務連絡



エンディングトークは調査隊の池城どんぐしさんと中継コーナー担当の小宅世人アナと一緒にお送りしました。

エンディング中は終始みんなで小宅アナのお土産である「WBC柿の種」を食べています（どんなラジオ？）。

調査隊コーナーで納得の出来ではなかったどんぐしさんですが（僕の責任でもあります。本番前は乗り切れる気もしていたのですが・・・）、おかしばの申し子から温かいメールが届き、傷を癒すことができました（支えられています）。

そして途中話すことがなくなり（どんなラジオ？）、岡田師匠から「小宅前髪切った？」という会話でラスト１分乗り切ることができました。

来週はゲストは無し。

メッセージテーマが「卒業できたこと」です。

「夜中に我慢できずに食べていたお菓子」「入会して行っていなかったジム」「７年かかった大学卒業」などなど、ようやく卒業できたことを教えて下さい。

メールを読まれた方に「番組ステッカー」をプレゼントします。（⚠️お名前、ご住所、ご連絡先をお忘れなく）

BDSバイクセンサーpresents「私のこだわり伝わりまセンサー」では周囲に理解されないこだわりメールを募集しています。

イメージガールの竹川由華がメールを読んで、バイクあるあるを言います。

こちらはメールを読まれた方に「コラボステッカー」をプレゼントします。

おかしば調査隊は「タルタル関数」が登場。物価高が止まらない日本、「東京の不動産事情」を調査しています。

放送前はスポーツの話で盛り上がりました。

「WBC」「冬のスポーツ」「プロ野球」などなど。そんな中で師匠から振られた「最近のお笑い界はどう？」という話題。

なぜかまったく話が広がらなかったです。。。

「お笑い界はどう？」という言葉が宙を浮いて、ヒラヒラと遥か彼方へ飛んで行きました。

その辺りの模様は「おかしば公式YouTube」にアップ予定です。是非是非ご覧ください。柴田さんのおにぎり爆食いも入っているでしょう。

閉店ガラガラSeeYou～～！！

X：https://x.com/okashi_joqr

Podcast：https://podcastqr.joqr.co.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@okashi_joqr916