◇卓球 ◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 最終日（１日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール １日＝宮下京香】女子シングルスで、世界ランク１位の孫穎莎（そん・えいさ）が自身５度目となるグランドスマッシュの頂点に立った。決勝で同ランク２位の王曼碰（おう・ばんいく）との中国勢対決で、昨年の中国スマッシュの借りを返し、４―２で退けた。優勝賞金１０万ドル（約１５００万円）を獲得した。

孫は「曼碰選手とは長い間よく対戦しており、今日はお互いにベストプレーができていたと思います。強度やボールの質という点でも、女子卓球の中で非常にレベルの高い試合だったと感じています。５ゲーム目では、リードを許す展開の中、チャンスを探しながら取り返そうとしました。結果的に、５ゲーム目を取れたことが、試合のターニングポイントになったと思います」と納得の表情で振り返った。

昨年１２月のＷＴＴファイナルズ香港を負傷で途中棄権。状態が心配されたが、「コンディションには概ね満足しています。リハビリや試合でのサポートなど、チームに大変支えていただき、競技感覚や技術を発揮できる状態まで戻すことができました。最も大切なのは完全に回復することなので、これまで慎重に取り組んできました。大会が進むにつれて試合時間が長くなり、強度も上がっている。やや疲労を感じました。ただ、怪我がプレーの妨げになっているとは感じていません」と強調した。

前日２月２８日の準々決勝で日本の左のエース・早田ひな（日本生命）を４―２で撃退。この日昼頃に行われた準決勝では、中国の若手・チェン・イーを４―１で下していた。決勝では先に２ゲーム（Ｇ）を奪い、２―２に追いつかれながらも第５Ｇで７―１０から逆転。８―１０の場面では慎重にサーブを放ち、ラリーから最後はバックドライブをストレートに打ち抜いた。執念の勝負強さを見せ、超満員のファンが詰めかけた会場を熱狂の渦に包んだ。